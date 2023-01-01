На Волині на залізничній колії знайшли чоловіка без свідомості

На Волині на залізничній колії знайшли чоловіка без свідомості
Сьогодні, 25 січня, близько 11.00 години фахівці КП «Горохівська багатопрофільна лікарня» повертали до життя 65-річного жителя села Звиняче Луцького району.

Про це розповідає Волинь-Нова.

За попередньою інформацією, люди побачили чоловіка без свідомості на залізничній колії. В пацієнта фахівці констатували загальне переохолодження, порушення мозкового кровообігу.

Тілесних ушкоджень на тілі пенсіонера не виявили.

Його було госпіталізували в реанімаційне відділення.


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Теги: чоловік без свідомості, Волинь
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