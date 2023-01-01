На Волині на залізничній колії знайшли чоловіка без свідомості





Про це розповідає



За попередньою інформацією, люди побачили чоловіка без свідомості на залізничній колії. В пацієнта фахівці констатували загальне переохолодження, порушення мозкового кровообігу.



Тілесних ушкоджень на тілі пенсіонера не виявили.



Його було госпіталізували в реанімаційне відділення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 25 січня, близько 11.00 години фахівці КП «Горохівська багатопрофільна лікарня» повертали до життя 65-річного жителя села Звиняче Луцького району.Про це розповідає Волинь-Нова. За попередньою інформацією, люди побачили чоловіка без свідомості на залізничній колії. В пацієнта фахівці констатували загальне переохолодження, порушення мозкового кровообігу.Тілесних ушкоджень на тілі пенсіонера не виявили.Його було госпіталізували в реанімаційне відділення.

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