На Волині на залізничній колії знайшли чоловіка без свідомості
Сьогодні, 17:05
Сьогодні, 25 січня, близько 11.00 години фахівці КП «Горохівська багатопрофільна лікарня» повертали до життя 65-річного жителя села Звиняче Луцького району.
Про це розповідає Волинь-Нова.
За попередньою інформацією, люди побачили чоловіка без свідомості на залізничній колії. В пацієнта фахівці констатували загальне переохолодження, порушення мозкового кровообігу.
Тілесних ушкоджень на тілі пенсіонера не виявили.
Його було госпіталізували в реанімаційне відділення.
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Про це розповідає Волинь-Нова.
За попередньою інформацією, люди побачили чоловіка без свідомості на залізничній колії. В пацієнта фахівці констатували загальне переохолодження, порушення мозкового кровообігу.
Тілесних ушкоджень на тілі пенсіонера не виявили.
Його було госпіталізували в реанімаційне відділення.
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