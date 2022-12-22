Викрав гроші з кишені перехожого: двічі судимий волинянин отримав понад 4 роки тюрми

Чотири роки та два місяці позбавлення волі отримав житель Нововолинська, якого судили за грабіж.Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури суд визнав 29-річного жителя Нововолинська винуватим у вчиненні грабежів.Удень 21 вересня 2020 року двічі судимий до цього за крадіжки молодик вирвав телефон із рук жителя Нововолинська, а 26 квітня 2021 року, також у шахтарському місті, відкрито викрав конверт із грішми з кишені перехожого та втік.У день вчинення другого злочину зловмисника затримали.Згідно з вироком суду, чотири роки та два місяці він проведе за ґратами.