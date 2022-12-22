Викрав гроші з кишені перехожого: двічі судимий волинянин отримав понад 4 роки тюрми
Сьогодні, 16:55
Чотири роки та два місяці позбавлення волі отримав житель Нововолинська, якого судили за грабіж.
Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури суд визнав 29-річного жителя Нововолинська винуватим у вчиненні грабежів.
Удень 21 вересня 2020 року двічі судимий до цього за крадіжки молодик вирвав телефон із рук жителя Нововолинська, а 26 квітня 2021 року, також у шахтарському місті, відкрито викрав конверт із грішми з кишені перехожого та втік.
У день вчинення другого злочину зловмисника затримали.
Згідно з вироком суду, чотири роки та два місяці він проведе за ґратами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури суд визнав 29-річного жителя Нововолинська винуватим у вчиненні грабежів.
Удень 21 вересня 2020 року двічі судимий до цього за крадіжки молодик вирвав телефон із рук жителя Нововолинська, а 26 квітня 2021 року, також у шахтарському місті, відкрито викрав конверт із грішми з кишені перехожого та втік.
У день вчинення другого злочину зловмисника затримали.
Згідно з вироком суду, чотири роки та два місяці він проведе за ґратами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині на залізничній колії знайшли чоловіка без свідомості
Сьогодні, 17:05
Викрав гроші з кишені перехожого: двічі судимий волинянин отримав понад 4 роки тюрми
Сьогодні, 16:55
Волинянина, який п'яним скоїв смертельну ДТП, взяли під варту
Сьогодні, 16:40
Як російська мова зникала з луцьких шкіл
Сьогодні, 16:30
Медіа