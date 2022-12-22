Викрав гроші з кишені перехожого: двічі судимий волинянин отримав понад 4 роки тюрми

Викрав гроші з кишені перехожого: двічі судимий волинянин отримав понад 4 роки тюрми
Чотири роки та два місяці позбавлення волі отримав житель Нововолинська, якого судили за грабіж.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури суд визнав 29-річного жителя Нововолинська винуватим у вчиненні грабежів.

Удень 21 вересня 2020 року двічі судимий до цього за крадіжки молодик вирвав телефон із рук жителя Нововолинська, а 26 квітня 2021 року, також у шахтарському місті, відкрито викрав конверт із грішми з кишені перехожого та втік.

У день вчинення другого злочину зловмисника затримали.

Згідно з вироком суду, чотири роки та два місяці він проведе за ґратами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинянин, прокуратура, грабіж
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Судитимуть волинянина, який п'яним на блокпосту пропонував патрульним хабар
Сьогодні, 17:20
На Волині на залізничній колії знайшли чоловіка без свідомості
Сьогодні, 17:05
Викрав гроші з кишені перехожого: двічі судимий волинянин отримав понад 4 роки тюрми
Сьогодні, 16:55
Волинянина, який п'яним скоїв смертельну ДТП, взяли під варту
Сьогодні, 16:40
Як російська мова зникала з луцьких шкіл
Сьогодні, 16:30
Схожі новини
19-річний волинянин, використовуючи викрадений ґаджет, зняв з банківського рахунку 40 тисяч 19-річний волинянин, використовуючи викрадений ґаджет, зняв з банківського рахунку 40 тисяч
Сьогодні, 11:28
Волинянин побив та пограбував жінку в Одесі Волинянин побив та пограбував жінку в Одесі
23 січень, 11:15
19-річний волинянин, який вчинив публічну наругу над прапором, отримав три місяці арешту 19-річний волинянин, який вчинив публічну наругу над прапором, отримав три місяці арешту
22 грудень, 2022, 13:00
Судитимуть волинянина, який підпалив будинок співмешканки Судитимуть волинянина, який підпалив будинок співмешканки
29 листопад, 2022, 11:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Судитимуть волинянина, який п'яним на блокпосту пропонував патрульним хабар
Сьогодні, 17:20
 0
На Волині на залізничній колії знайшли чоловіка без свідомості
Сьогодні, 17:05
 0
Викрав гроші з кишені перехожого: двічі судимий волинянин отримав понад 4 роки тюрми
Сьогодні, 16:55
 0
Волинянина, який п'яним скоїв смертельну ДТП, взяли під варту
Сьогодні, 16:40
 0
Як російська мова зникала з луцьких шкіл
Сьогодні, 16:30
 0
Медіа
відео
1/8