Як російська мова зникала з луцьких шкіл





Станом на серпень 2022 року, 19% українців й досі вважали російську мову рідною, а 13% – розмовляли нею у побуті, – свідчить соціологічне опитування групи «Рейтинг». Попри те, що з 24 лютого українців вбивали, катували, викрадали, депортували таки російською мовою. Ймовірно, корені цього лежать ще зі шкільних років, де російська мова вивчалася на рівні з українською, а подекуди – навіть більше.







Ні предмету «російська мова», ні факультативів у Луцьку немає вже кілька років



«Колись російська мова вивчалася у кожній школі міста. Років 10 уже немає таких предметів як «російська мова» та «російська література» в наших школах. І три роки як немає навіть факультативів. Раніше вони були в освітній програмі, навчальному плані, викладалися в українських класах. Луцьк – одне з перших міст, яке відмовилося від викладання цих предметів у школах. Зараз жодна школа не підтримує викладання. І ніяких звернень за ці роки стосовно відновлення викладання, чи факультативів з російської не було», – розповідає очільник Департаменту освіти та науки Луцької громади Віталій Бондар.



Найдовше російська протрималася у Луцькому ліцеї №5, який відкрився у 1946 році. Тут викладали чеську, польську, єврейську мову, але сама школа була повністю російськомовною. У 2003 році вона отримала статус школи з поглибленим вивченням англійської та німецької мов, але все ще мала російськомовні класи.



Станом на 2022-2023 роки у школі №5 навчається 851 учень. До 2021 року тут ще був один російськомовний клас, у якому навчання відбувалося виключно російською, а українською викладалися лише два предмети – мова та література. Такий клас вели російськомовні вчителі.



У 2016 році директор школи №5 Валерій Півницький доволі неоднозначно висловлювався стосовно російської мови та називав мовне питання – політикою. На той момент, антитерористична операція, де гинули сотні волинян захищаючи землі Донбасу, тривала вже два роки, а чиновники і директори шкіл дозволяли собі відстоювати російську мову у школах Луцька.



«Є різні погляди в російськомовних батьків на ситуацію в країні, але поки все нормально – на щастя, політики в це не втручаються», – сказав Півницький виданню «Волинь24» у 2016 році. Чи змінилася думка директора школи після 24 лютого 2022 року, дізнатися причину таких висловів не вдалося, адже у секретаріаті школи на звернення «Сили правди» повідомили, що спілкуватися директор не буде.



Тоді ж у 2016 році заступниця директора з навчально-виховної роботи Луцького ліцею (на той момент – гімназії) №21 імені Михайла Кравчука Оксана Коваль також наголошувала, що заборона викладання російської – штучне питання.



«Це питання взагалі штучно підняте, адже на сході дуже багато російськомовних людей більш віддані Україні, ніж деякі україномовні тут. До того ж ми поступово виводимо вивчення російської, але зробити це в один момент не можна – діти мусять закінчити програму», – наголошувала виданню «Волинь24» заступниця директора. У 21-му ліцеї викладання предмету «російська мова» припинили у 2018 році, а вчителів цього предмету відправили на пенсію того ж року.



Чому викладання російської мови – це небезпечно?



Російська мова – зброя в руках російських пропагандистів та колаборантів. Такий приклад є й у Луцьку. Відома прихильниця «руского міра»,



Вже у 2022 році Ольгу Саган засудили на три роки умовно за колабораціонізм та співпрацю з російськими спецслужбами. За 20 тисяч доларів жінка обіцяла росіянам відкрити у Луцьку філію російського фонду, через який фінансувалися б антиукраїнські заходи. Зробити це Саган так і не змогла через «зміни в особистому житті».



Російський культурний центр перейменували у 2017 році на Центр міжкультурних комунікацій. Громадська організація і досі де-юре не припинила діяльності, а очолює її – все та ж Ольга Саган. Щоправда, впродовж 2022 року не було інформації про якісь реальні заходи чи діяльність, які би проводила ця організація.

Проведення олімпіади з російської мови на Волині у 2011 році. Ольга Саган – друга зліва.

Олімпіади з російської мови у Луцьку проводилися включно до 2019-2020 навчального року. У 2019 році в олімпіаді брали участь 8 школярів. Як повідомили «Силі правди» у Департаменті освіти та науки Луцької міської ради, у 2021 році російську мову не включали до переліку базових дисциплін, з яких можуть проводитися олімпіади та включати надалі не планують.



До слова, регіони України активно відмовляються від вивчення російської мови у школах: у Києві більше не вивчатимуть російську; у Черкасах школи теж припинили вивчення цієї мови; мова ворога більше не вивчатиметься й у Львові, Житомирі, Чернігові, Миколаєві, Одесі, Рівному. Не дивлячись на спроби та намагання окремих колаборантів створити в Україні осередок «руського міра», їм це так і не вдалося. Російську мову з кожним днем вивчатиме все менше шкіл країни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку станом на 2023 рік не залишилося жодної школи, де б викладали предмети російською мовою. Під час 2020-2021 навчального року у школі №5 у четвертому класі навчалося 18 російськомовних дітей, які вивчали усі предмети, передбачені шкільною програмою, російською мовою. Вже у 2021-2022 навчальному році усі ці діти перейшли на навчання державною.Станом на серпень 2022 року, 19% українців й досі вважали російську мову рідною, а 13% – розмовляли нею у побуті, – свідчить соціологічне опитування групи «Рейтинг». Попри те, що з 24 лютого українців вбивали, катували, викрадали, депортували таки російською мовою. Ймовірно, корені цього лежать ще зі шкільних років, де російська мова вивчалася на рівні з українською, а подекуди – навіть більше. Центр журналістських розслідувань «Сили правди» з’ясував, як позбувались луцькі школи предмету «російська мова».«Колись російська мова вивчалася у кожній школі міста. Років 10 уже немає таких предметів як «російська мова» та «російська література» в наших школах. І три роки як немає навіть факультативів. Раніше вони були в освітній програмі, навчальному плані, викладалися в українських класах. Луцьк – одне з перших міст, яке відмовилося від викладання цих предметів у школах. Зараз жодна школа не підтримує викладання. І ніяких звернень за ці роки стосовно відновлення викладання, чи факультативів з російської не було», – розповідає очільник Департаменту освіти та науки Луцької громадиНайдовше російська протрималася у Луцькому ліцеї №5, який відкрився у 1946 році. Тут викладали чеську, польську, єврейську мову, але сама школа була повністю російськомовною. У 2003 році вона отримала статус школи з поглибленим вивченням англійської та німецької мов, але все ще мала російськомовні класи.Станом на 2022-2023 роки у школі №5 навчається 851 учень. До 2021 року тут ще був один російськомовний клас, у якому навчання відбувалося виключно російською, а українською викладалися лише два предмети – мова та література. Такий клас вели російськомовні вчителі.У 2016 році директор школи №5доволі неоднозначно висловлювався стосовно російської мови та називав мовне питання – політикою. На той момент, антитерористична операція, де гинули сотні волинян захищаючи землі Донбасу, тривала вже два роки, а чиновники і директори шкіл дозволяли собі відстоювати російську мову у школах Луцька.«Є різні погляди в російськомовних батьків на ситуацію в країні, але поки все нормально – на щастя, політики в це не втручаються», – сказав Півницький виданню «Волинь24» у 2016 році. Чи змінилася думка директора школи після 24 лютого 2022 року, дізнатися причину таких висловів не вдалося, адже у секретаріаті школи на звернення «Сили правди» повідомили, що спілкуватися директор не буде.Тоді ж у 2016 році заступниця директора з навчально-виховної роботи Луцького ліцею (на той момент – гімназії) №21 імені Михайла Кравчукатакож наголошувала, що заборона викладання російської – штучне питання.«Це питання взагалі штучно підняте, адже на сході дуже багато російськомовних людей більш віддані Україні, ніж деякі україномовні тут. До того ж ми поступово виводимо вивчення російської, але зробити це в один момент не можна – діти мусять закінчити програму», – наголошувала виданню «Волинь24» заступниця директора. У 21-му ліцеї викладання предмету «російська мова» припинили у 2018 році, а вчителів цього предмету відправили на пенсію того ж року.Російська мова – зброя в руках російських пропагандистів та колаборантів. Такий приклад є й у Луцьку. Відома прихильниця «руского міра», очільниця громадської організації «Російський культурний центр» Ольга Саган неодноразово організовувала у Луцьку олімпіади з російської мови . Вона також публічно заявляла про утиски російськомовних на Волині. Як відомо, мовне питання та нібито захист прав російськомовних було однією з причин, якою російські окупанти обґрунтовували своє вторгнення в Україну у 2022 році.Вже у 2022 році Ольгу Саган засудили на три роки умовно за колабораціонізм та співпрацю з російськими спецслужбами. За 20 тисяч доларів жінка обіцяла росіянам відкрити у Луцьку філію російського фонду, через який фінансувалися б антиукраїнські заходи. Зробити це Саган так і не змогла через «зміни в особистому житті».Російський культурний центр перейменували у 2017 році на Центр міжкультурних комунікацій. Громадська організація і досі де-юре не припинила діяльності, а очолює її – все та ж Ольга Саган. Щоправда, впродовж 2022 року не було інформації про якісь реальні заходи чи діяльність, які би проводила ця організація.Олімпіади з російської мови у Луцьку проводилися включно до 2019-2020 навчального року. У 2019 році в олімпіаді брали участь 8 школярів. Як повідомили «Силі правди» у Департаменті освіти та науки Луцької міської ради, у 2021 році російську мову не включали до переліку базових дисциплін, з яких можуть проводитися олімпіади та включати надалі не планують.До слова, регіони України активно відмовляються від вивчення російської мови у школах: у Києві більше не вивчатимуть російську; у Черкасах школи теж припинили вивчення цієї мови; мова ворога більше не вивчатиметься й у Львові, Житомирі, Чернігові, Миколаєві, Одесі, Рівному. Не дивлячись на спроби та намагання окремих колаборантів створити в Україні осередок «руського міра», їм це так і не вдалося. Російську мову з кожним днем вивчатиме все менше шкіл країни.

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