На Донеччині загинув Герой з Луцької громади Іван Гнатенко
Сьогодні, 16:11
У бою з російськими окупантами загинув воїн з Луцької громади Іван Гнатенко.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Мешканець села Шепель Луцької міської територіальної громади Гнатенко Іван Іванович, 19.08.1989 року народження, проходив військову службу за контрактом з 19.06.2020 року у військовій частині на посаді командира розвідувального відділення розвідувального взводу механізованого батальйону.
Загинув 23.01.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Курдюмівка Бахмутського району Донецької області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Мешканець села Шепель Луцької міської територіальної громади Гнатенко Іван Іванович, 19.08.1989 року народження, проходив військову службу за контрактом з 19.06.2020 року у військовій частині на посаді командира розвідувального відділення розвідувального взводу механізованого батальйону.
Загинув 23.01.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Курдюмівка Бахмутського району Донецької області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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