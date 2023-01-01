На Донеччині загинув Герой з Луцької громади Іван Гнатенко

Іван Гнатенко.



Про це Ігор Поліщук.



Мешканець села Шепель Луцької міської територіальної громади Гнатенко Іван Іванович, 19.08.1989 року народження, проходив військову службу за контрактом з 19.06.2020 року у військовій частині на посаді командира розвідувального відділення розвідувального взводу механізованого батальйону.



Загинув 23.01.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Курдюмівка Бахмутського району Донецької області.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою з російськими окупантами загинув воїн з Луцької громадиПро це повідомив Луцький міський головаМешканець села Шепель Луцької міської територіальної громади Гнатенко Іван Іванович, 19.08.1989 року народження, проходив військову службу за контрактом з 19.06.2020 року у військовій частині на посаді командира розвідувального відділення розвідувального взводу механізованого батальйону.Загинув 23.01.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Курдюмівка Бахмутського району Донецької області.

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