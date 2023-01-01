На Донеччині загинув Герой з Луцької громади Іван Гнатенко

На Донеччині загинув Герой з Луцької громади Іван Гнатенко
У бою з російськими окупантами загинув воїн з Луцької громади Іван Гнатенко.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Мешканець села Шепель Луцької міської територіальної громади Гнатенко Іван Іванович, 19.08.1989 року народження, проходив військову службу за контрактом з 19.06.2020 року у військовій частині на посаді командира розвідувального відділення розвідувального взводу механізованого батальйону.

Загинув 23.01.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Курдюмівка Бахмутського району Донецької області.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянина, який п'яним скоїв смертельну ДТП, взяли під варту
Сьогодні, 16:40
Як російська мова зникала з луцьких шкіл
Сьогодні, 16:30
На Донеччині загинув Герой з Луцької громади Іван Гнатенко
Сьогодні, 16:11
Під час різдвяних концертів у громаді на Волині зібрали понад 100 000 гривень для ЗСУ
Сьогодні, 15:49
Перші танки Leopard надійдуть до України за три місяці, – міністр оборони Німеччини
Сьогодні, 15:30
Схожі новини
Як російська мова зникала з луцьких шкіл Як російська мова зникала з луцьких шкіл
Сьогодні, 16:30
Під час різдвяних концертів у громаді на Волині зібрали понад 100 000 гривень для ЗСУ Під час різдвяних концертів у громаді на Волині зібрали понад 100 000 гривень для ЗСУ
Сьогодні, 15:49
Лучанин Анатолій Тимощук намагався оскаржити рішення про довічне відсторонення від українського футболу Лучанин Анатолій Тимощук намагався оскаржити рішення про довічне відсторонення від українського футболу
Сьогодні, 10:10
Щотижня їздять на передову: у громаді на Волині передають допомогу військовим Щотижня їздять на передову: у громаді на Волині передають допомогу військовим
Сьогодні, 09:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Судитимуть волинянина, який п'яним на блокпосту пропонував патрульним хабар
Сьогодні, 17:20
 0
На Волині на залізничній колії знайшли чоловіка без свідомості
Сьогодні, 17:05
 0
Викрав гроші з кишені перехожого: двічі судимий волинянин отримав понад 4 роки тюрми
Сьогодні, 16:55
 0
Волинянина, який п'яним скоїв смертельну ДТП, взяли під варту
Сьогодні, 16:40
 0
Як російська мова зникала з луцьких шкіл
Сьогодні, 16:30
 0
Медіа
відео
1/8