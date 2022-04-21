Перші танки Leopard надійдуть до України за три місяці, – міністр оборони Німеччини

Борис Пісторіус заявив, що Німеччина може надати Україні перші бойові танки "Leopard" приблизно через три місяці.



Про це, як пише



Бундесвер "дуже швидко" почне навчання українських солдатів роботі на танку і уточнення маршрутів поставок, заявив політик СДПН після засідання комітету з питань оборони Бундестагу в Берліні.



Пісторіус назвав рішення про постачання основних бойових танків "історичним, оскільки воно було скоординоване на міжнародному рівні, а також тому, що це сталося у вкрай вибухонебезпечній ситуації в Україні".



Міністр додав: "Це потенційно важлива "зміна правил гри" в цій війні або на цьому етапі війни".



В якості першого кроку Німеччина надасть відносно нові танки Leopard зі складу Бундесверу, щоб мати можливість разом з партнерами доставити перший батальйон в Україну. На другому етапі зі старих танків Leopard має бути сформований другий батальйон. Це "займе трохи більше часу", – сказав Пісторіус.



"Мета полягає в тому, щоб мати можливість здійснити поставки якомога швидше", – сказав міністр.



Пісторіус анонсував подальші дискусії з партнерами щодо запланованих поставок. Він зокрема назвав Польщу, Канаду, Іспанію та Португалію.



Він також повідомив про перспективу переговорів з виробниками озброєнь про "більш швидке поповнення". "Це буде викликом на найближчі кілька років", – додав він.



Водночас міністр дав зрозуміти: "Ми не станемо партією війни". Передача основних бойових танків – це "не привід для святкування, навіть якщо дехто хотів би цього". "Рішення про такі речі ніколи не може бути дуже приємним – воно є необхідним", – додав він.



За повідомленням Spiegel, на даному етапі європейські союзники обговорюють спільну



Як відомо, у середу 25 січня уряд Німеччини офіційно повідомив про рішення передати ЗСУ основні бойові танки Leopard-2, та дозволити реекспорт іншим країнам, які також хочуть зробити це.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Новий міністр оборони ФРНзаявив, що Німеччина може надати Україні перші бойові танки "Leopard" приблизно через три місяці.Про це, як пише "Європейська правда" , повідомляє Tagesschau.Бундесвер "дуже швидко" почне навчання українських солдатів роботі на танку і уточнення маршрутів поставок, заявив політик СДПН після засідання комітету з питань оборони Бундестагу в Берліні.Пісторіус назвав рішення про постачання основних бойових танків "історичним, оскільки воно було скоординоване на міжнародному рівні, а також тому, що це сталося у вкрай вибухонебезпечній ситуації в Україні".Міністр додав: "Це потенційно важлива "зміна правил гри" в цій війні або на цьому етапі війни".В якості першого кроку Німеччина надасть відносно нові танки Leopard зі складу Бундесверу, щоб мати можливість разом з партнерами доставити перший батальйон в Україну. На другому етапі зі старих танків Leopard має бути сформований другий батальйон. Це "займе трохи більше часу", – сказав Пісторіус."Мета полягає в тому, щоб мати можливість здійснити поставки якомога швидше", – сказав міністр.Пісторіус анонсував подальші дискусії з партнерами щодо запланованих поставок. Він зокрема назвав Польщу, Канаду, Іспанію та Португалію.Він також повідомив про перспективу переговорів з виробниками озброєнь про "більш швидке поповнення". "Це буде викликом на найближчі кілька років", – додав він.Водночас міністр дав зрозуміти: "Ми не станемо партією війни". Передача основних бойових танків – це "не привід для святкування, навіть якщо дехто хотів би цього". "Рішення про такі речі ніколи не може бути дуже приємним – воно є необхідним", – додав він.За повідомленням Spiegel, на даному етапі європейські союзники обговорюють спільну передачу Україні загалом 80 основних бойових танків Leopard 2 , щоб сформувати два батальйони по 40 машин.Як відомо, у середу 25 січня уряд Німеччини офіційно повідомив про рішення передати ЗСУ основні бойові танки Leopard-2, та дозволити реекспорт іншим країнам, які також хочуть зробити це.

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