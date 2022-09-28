У Луцьку перейменували вулиці та назвали сквери





Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 25 січня, під час пленарного засідання 40-ї сесії депутати Луцької міської ради, інформують у



Зокрема, будуть перейменовані такі вулиці:



- частину вулиці Добролюбова перейменують на вулицю Надставкова,

- вулицю Смєлякова - на вулицю Гетьманська,

- частину вулиці Нікішева - на вулицю Леся Танюка,

- вулицю Петрова - на вулицю Ігоря Сікорського,

- вулицю Грекова - на вулицю Анатолія Пашкевича,

- вулицю Вахтангова - на вулицю Мирослава Скорика,

- вулицю Гончарова - на вулицю Костя Шишка,

- частково вулицю Можайського - на провулок Авіаторів,

- вулицю Смирнова - на вулицю Володимира Антоновича,

- вулицю Стрельникова - на вулицю Платона Майбороди,

- вулицю Кольцова - на вулицю Павла Скоропадського,

- вулицю Короленка - на вулицю Олександра Валенти,

- вулицю Курчатова - на вулицю Анатолія Дублянського,

- вулицю Лобачевського - на вулицю Юзефа Лободовського,

- вулицю Менделєєва - на вулицю Надії Горлицької,

- вулицю Шишкіна - на вулицю Марії Примаченко,

- частину вулиці Балакирева - на провулок Кулішівка.



Що стосується



Також з цього питання буде громадське обговорення у формі консультацій з громадськістю на офіційному вебсайті Луцької міської ради з 1 лютого до 1 квітня цього року.



Крім того, рішенням депутатів міської ради кілька вулиць буде об'єднано, а саме:



- вулицю Єрмолової об'єднають з вулицею Саксаганського та назвуть об'єднану вулицю - вулиця Саксаганського,

- частину вулиці Балакирева поєднають з частиною вулиці Говорова та - частково з вулицею Нікішева. Об'єднана вулиця матиме назву Пантелеймона Куліша,

- частково буде поєднано вулицю Станіславського з вулицею Гостинна, а назвуть її - вулиця Гостинна.



Під час сьогоднішнього засідання депутати затвердили ще й назви скверів. Відтепер сквер на проспекті Волі (між будинками №5 та №7) матиме назву сквер Королеви Анни, а сквер на вулиці Ковельській отримав назву сквер Генерала Владислава Андерса.



У визначені терміни працівники департаменту житлово-комунального господарства мають забезпечити виготовлення та розміщення відповідних інформаційних стендів, вказівників із новою назвою вулиці на будівлях міста та вказівників із назвою скверів.



Нові назви вулиць у Луцької міської територіальній громаді будуть запроваджені з 1 травня цього року.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку перейменували 17 вулиць, назвали сквери та об'єднали деякі вулиці.Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 25 січня, під час пленарного засідання 40-ї сесії депутати Луцької міської ради, інформують у мерії Зокрема, будуть перейменовані такі вулиці:- частину вулиці Добролюбова перейменують на вулицю Надставкова,- вулицю Смєлякова - на вулицю Гетьманська,- частину вулиці Нікішева - на вулицю Леся Танюка,- вулицю Петрова - на вулицю Ігоря Сікорського,- вулицю Грекова - на вулицю Анатолія Пашкевича,- вулицю Вахтангова - на вулицю Мирослава Скорика,- вулицю Гончарова - на вулицю Костя Шишка,- частково вулицю Можайського - на провулок Авіаторів,- вулицю Смирнова - на вулицю Володимира Антоновича,- вулицю Стрельникова - на вулицю Платона Майбороди,- вулицю Кольцова - на вулицю Павла Скоропадського,- вулицю Короленка - на вулицю Олександра Валенти,- вулицю Курчатова - на вулицю Анатолія Дублянського,- вулицю Лобачевського - на вулицю Юзефа Лободовського,- вулицю Менделєєва - на вулицю Надії Горлицької,- вулицю Шишкіна - на вулицю Марії Примаченко,- частину вулиці Балакирева - на провулок Кулішівка.Що стосується перейменування вулиці Пушкіна на вулицю Вальдемара Пясецького , то відбудуться громадські слухання.Також з цього питання буде громадське обговорення у формі консультацій з громадськістю на офіційному вебсайті Луцької міської ради з 1 лютого до 1 квітня цього року.Крім того, рішенням депутатів міської ради кілька вулиць буде об'єднано, а саме:- вулицю Єрмолової об'єднають з вулицею Саксаганського та назвуть об'єднану вулицю - вулиця Саксаганського,- частину вулиці Балакирева поєднають з частиною вулиці Говорова та - частково з вулицею Нікішева. Об'єднана вулиця матиме назву Пантелеймона Куліша,- частково буде поєднано вулицю Станіславського з вулицею Гостинна, а назвуть її - вулиця Гостинна.Під час сьогоднішнього засідання депутати затвердили ще й назви. Відтепер сквер на проспекті Волі (між будинками №5 та №7) матиме назву сквер Королеви Анни, а сквер на вулиці Ковельській отримав назву сквер Генерала Владислава Андерса.У визначені терміни працівники департаменту житлово-комунального господарства мають забезпечити виготовлення та розміщення відповідних інформаційних стендів, вказівників із новою назвою вулиці на будівлях міста та вказівників із назвою скверів.Нові назви вулиць у Луцької міської територіальній громаді будуть запроваджені з 1 травня цього року.

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