У Луцьку перейменували вулиці та назвали сквери
Сьогодні, 15:11
У Луцьку перейменували 17 вулиць, назвали сквери та об'єднали деякі вулиці.
Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 25 січня, під час пленарного засідання 40-ї сесії депутати Луцької міської ради, інформують у мерії.
Зокрема, будуть перейменовані такі вулиці:
- частину вулиці Добролюбова перейменують на вулицю Надставкова,
- вулицю Смєлякова - на вулицю Гетьманська,
- частину вулиці Нікішева - на вулицю Леся Танюка,
- вулицю Петрова - на вулицю Ігоря Сікорського,
- вулицю Грекова - на вулицю Анатолія Пашкевича,
- вулицю Вахтангова - на вулицю Мирослава Скорика,
- вулицю Гончарова - на вулицю Костя Шишка,
- частково вулицю Можайського - на провулок Авіаторів,
- вулицю Смирнова - на вулицю Володимира Антоновича,
- вулицю Стрельникова - на вулицю Платона Майбороди,
- вулицю Кольцова - на вулицю Павла Скоропадського,
- вулицю Короленка - на вулицю Олександра Валенти,
- вулицю Курчатова - на вулицю Анатолія Дублянського,
- вулицю Лобачевського - на вулицю Юзефа Лободовського,
- вулицю Менделєєва - на вулицю Надії Горлицької,
- вулицю Шишкіна - на вулицю Марії Примаченко,
- частину вулиці Балакирева - на провулок Кулішівка.
Що стосується перейменування вулиці Пушкіна на вулицю Вальдемара Пясецького, то відбудуться громадські слухання.
Також з цього питання буде громадське обговорення у формі консультацій з громадськістю на офіційному вебсайті Луцької міської ради з 1 лютого до 1 квітня цього року.
Крім того, рішенням депутатів міської ради кілька вулиць буде об'єднано, а саме:
- вулицю Єрмолової об'єднають з вулицею Саксаганського та назвуть об'єднану вулицю - вулиця Саксаганського,
- частину вулиці Балакирева поєднають з частиною вулиці Говорова та - частково з вулицею Нікішева. Об'єднана вулиця матиме назву Пантелеймона Куліша,
- частково буде поєднано вулицю Станіславського з вулицею Гостинна, а назвуть її - вулиця Гостинна.
Під час сьогоднішнього засідання депутати затвердили ще й назви скверів. Відтепер сквер на проспекті Волі (між будинками №5 та №7) матиме назву сквер Королеви Анни, а сквер на вулиці Ковельській отримав назву сквер Генерала Владислава Андерса.
У визначені терміни працівники департаменту житлово-комунального господарства мають забезпечити виготовлення та розміщення відповідних інформаційних стендів, вказівників із новою назвою вулиці на будівлях міста та вказівників із назвою скверів.
Нові назви вулиць у Луцької міської територіальній громаді будуть запроваджені з 1 травня цього року.
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Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 25 січня, під час пленарного засідання 40-ї сесії депутати Луцької міської ради, інформують у мерії.
Зокрема, будуть перейменовані такі вулиці:
- частину вулиці Добролюбова перейменують на вулицю Надставкова,
- вулицю Смєлякова - на вулицю Гетьманська,
- частину вулиці Нікішева - на вулицю Леся Танюка,
- вулицю Петрова - на вулицю Ігоря Сікорського,
- вулицю Грекова - на вулицю Анатолія Пашкевича,
- вулицю Вахтангова - на вулицю Мирослава Скорика,
- вулицю Гончарова - на вулицю Костя Шишка,
- частково вулицю Можайського - на провулок Авіаторів,
- вулицю Смирнова - на вулицю Володимира Антоновича,
- вулицю Стрельникова - на вулицю Платона Майбороди,
- вулицю Кольцова - на вулицю Павла Скоропадського,
- вулицю Короленка - на вулицю Олександра Валенти,
- вулицю Курчатова - на вулицю Анатолія Дублянського,
- вулицю Лобачевського - на вулицю Юзефа Лободовського,
- вулицю Менделєєва - на вулицю Надії Горлицької,
- вулицю Шишкіна - на вулицю Марії Примаченко,
- частину вулиці Балакирева - на провулок Кулішівка.
Що стосується перейменування вулиці Пушкіна на вулицю Вальдемара Пясецького, то відбудуться громадські слухання.
Також з цього питання буде громадське обговорення у формі консультацій з громадськістю на офіційному вебсайті Луцької міської ради з 1 лютого до 1 квітня цього року.
Крім того, рішенням депутатів міської ради кілька вулиць буде об'єднано, а саме:
- вулицю Єрмолової об'єднають з вулицею Саксаганського та назвуть об'єднану вулицю - вулиця Саксаганського,
- частину вулиці Балакирева поєднають з частиною вулиці Говорова та - частково з вулицею Нікішева. Об'єднана вулиця матиме назву Пантелеймона Куліша,
- частково буде поєднано вулицю Станіславського з вулицею Гостинна, а назвуть її - вулиця Гостинна.
Під час сьогоднішнього засідання депутати затвердили ще й назви скверів. Відтепер сквер на проспекті Волі (між будинками №5 та №7) матиме назву сквер Королеви Анни, а сквер на вулиці Ковельській отримав назву сквер Генерала Владислава Андерса.
У визначені терміни працівники департаменту житлово-комунального господарства мають забезпечити виготовлення та розміщення відповідних інформаційних стендів, вказівників із новою назвою вулиці на будівлях міста та вказівників із назвою скверів.
Нові назви вулиць у Луцької міської територіальній громаді будуть запроваджені з 1 травня цього року.
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