На Харківщині помер волинянин Юрій Бедарев
Сьогодні, 14:55
На Харківщині помер 33-річний захисник України – старший солдат Юрій Миколайович Бедарев.
Про це повідомили у Любешівській громаді.
Захискник помер 23 січня 2023 року. Він був жителем села Гірки. Юрій проходив військову службу за контрактом, був учасником АТО та обороняв країну з 2014 року.
«Щирі співчуття рідним і близьким Героя. Поділяю ваше горе, сумую разом з вами, підтримую вас у годину скорботи. Вічна пам’ять, честь і шана Герою», - йдеться у повідомленні.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині померлого. Вічна шана і слава Герою!
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Про це повідомили у Любешівській громаді.
Захискник помер 23 січня 2023 року. Він був жителем села Гірки. Юрій проходив військову службу за контрактом, був учасником АТО та обороняв країну з 2014 року.
«Щирі співчуття рідним і близьким Героя. Поділяю ваше горе, сумую разом з вами, підтримую вас у годину скорботи. Вічна пам’ять, честь і шана Герою», - йдеться у повідомленні.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині померлого. Вічна шана і слава Герою!
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