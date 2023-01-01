На Харківщині помер волинянин Юрій Бедарев

На Харківщині помер волинянин Юрій Бедарев
На Харківщині помер 33-річний захисник України – старший солдат Юрій Миколайович Бедарев.

Про це повідомили у Любешівській громаді.

Захискник помер 23 січня 2023 року. Він був жителем села Гірки. Юрій проходив військову службу за контрактом, був учасником АТО та обороняв країну з 2014 року.

«Щирі співчуття рідним і близьким Героя. Поділяю ваше горе, сумую разом з вами, підтримую вас у годину скорботи. Вічна пам’ять, честь і шана Герою», - йдеться у повідомленні.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині померлого. Вічна шана і слава Герою!

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Теги: Бедарев, Харківщина, помер, військовий, волинянин
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