На Харківщині помер волинянин Юрій Бедарев

Юрій Миколайович Бедарев.



Про це



Захискник помер 23 січня 2023 року. Він був жителем села Гірки. Юрій проходив військову службу за контрактом, був учасником АТО та обороняв країну з 2014 року.



«Щирі співчуття рідним і близьким Героя. Поділяю ваше горе, сумую разом з вами, підтримую вас у годину скорботи. Вічна пам’ять, честь і шана Герою», - йдеться у повідомленні.



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині померлого. Вічна шана і слава Герою!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Харківщині помер 33-річний захисник України – старший солдатПро це повідомили у Любешівській громаді.Захискник помер 23 січня 2023 року. Він був жителем села Гірки. Юрій проходив військову службу за контрактом, був учасником АТО та обороняв країну з 2014 року.«Щирі співчуття рідним і близьким Героя. Поділяю ваше горе, сумую разом з вами, підтримую вас у годину скорботи. Вічна пам’ять, честь і шана Герою», - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію