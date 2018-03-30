В «Устилузі» жінка намагалася за 1 800 доларів «купити» виїзд за кордон для свого чоловіка

Учора, 24 січня, прикордонники Волинського загону задокументували факт надання громадянкою України неправомірної вигоди. Жінка разом із чоловіком та малолітньою дитиною їхала до Польщі через пункт пропуску «Устилуг».Про це розповіли у пресслужбі Волинського прикордонного загону.Під час перевірки документів, які дають право на виїзд за кордон 44-річному донеччанину, в інспектора виникли сумніви щодо законності їх отримання.Про можливе використання цією особою «липових» паперів про опікунство, прикордонників заздалегідь поінформували офіцери внутрішньої та власної безпеки.Під час проведення додаткового контролю дружина вирішила «допомогти» чоловіку та спробувала підкупити прикордонницю. За безперешкодний пропуск через держрубіж жінка запропонувала 1800 доларів США.Інспекторка від неправомірної пропозиції відмовилася. На місце події прикордонники викликали працівників Нацполіції.За цим фактом співробітники внутрішньої та власної безпеки прикордонного загону надіслали повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за ст. 369 ККУ «Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі».