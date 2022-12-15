Дівчинка, яку збив легковик у Торчині, перебуває у важкому стані в реанімації

Дівчинка, яку збив легковик у Торчині, перебуває у важкому стані в реанімації
В селищі Торчин Луцького району шестирічну дівчинку збив легковик. Дитина – у важкому стані.

Про це розповів Суспільному керівник обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль.

Аварія сталася 25 січня, орієнтовно о 08:00 ранку.

Дитина зазнала травм різного ступеня важкості. У кареті "швидкої", каже Володимир Шмаль, медики проводили реанімаційні заходи. Дівчинку ушпиталили в реанімаційне відділення обласної дитячої лікарні.

Наразі відомо, що 50-річний водій Daewoo збив дитину, коли та самостійно перетинала дорогу поза пішохідним переходом. Як розповіла в коментарі інспекторка сектору комунікації Нацполіції області Марина Балдич, чоловіка перевірили на вміст алкоголю, за кермом він був тверезим.

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Теги: ДТП, Торчин
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