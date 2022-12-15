Дівчинка, яку збив легковик у Торчині, перебуває у важкому стані в реанімації
Сьогодні, 14:05
В селищі Торчин Луцького району шестирічну дівчинку збив легковик. Дитина – у важкому стані.
Про це розповів Суспільному керівник обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль.
Аварія сталася 25 січня, орієнтовно о 08:00 ранку.
Дитина зазнала травм різного ступеня важкості. У кареті "швидкої", каже Володимир Шмаль, медики проводили реанімаційні заходи. Дівчинку ушпиталили в реанімаційне відділення обласної дитячої лікарні.
Наразі відомо, що 50-річний водій Daewoo збив дитину, коли та самостійно перетинала дорогу поза пішохідним переходом. Як розповіла в коментарі інспекторка сектору комунікації Нацполіції області Марина Балдич, чоловіка перевірили на вміст алкоголю, за кермом він був тверезим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповів Суспільному керівник обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль.
Аварія сталася 25 січня, орієнтовно о 08:00 ранку.
Дитина зазнала травм різного ступеня важкості. У кареті "швидкої", каже Володимир Шмаль, медики проводили реанімаційні заходи. Дівчинку ушпиталили в реанімаційне відділення обласної дитячої лікарні.
Наразі відомо, що 50-річний водій Daewoo збив дитину, коли та самостійно перетинала дорогу поза пішохідним переходом. Як розповіла в коментарі інспекторка сектору комунікації Нацполіції області Марина Балдич, чоловіка перевірили на вміст алкоголю, за кермом він був тверезим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Лучанам пояснили, чому немає води, коли вимикають світло
Сьогодні, 14:20
Дівчинка, яку збив легковик у Торчині, перебуває у важкому стані в реанімації
Сьогодні, 14:05
Біля луцького ТЦ трапилася аварія. ФОТО
Сьогодні, 13:55
ЗСУ відступили із Соледара
Сьогодні, 13:19
Медіа