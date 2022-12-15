У Торчині водій збив 6-річну дитину, її госпіталізували





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



На місце події направились медики, патрульні та слідчо-оперативна група. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди дитина отримала різного ступеня тілесні ушкодження. Її госпіталізували до лікарні для надання невідкладної медичної допомоги.



Правоохороці встановили, що водій легковика перебував за кермом у тверезому стані.



За цим фактом слідство вирішує питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вранці, 25 січня, близько 8 години, у смт. Торчин Луцького району водій Daewoo допустив наїзд на 6-річну дитину, яка перетинала проїжджу частину поза пішохідним переходом.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.На місце події направились медики, патрульні та слідчо-оперативна група. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди дитина отримала різного ступеня тілесні ушкодження. Її госпіталізували до лікарні для надання невідкладної медичної допомоги.Правоохороці встановили, що водій легковика перебував за кермом у тверезому стані.За цим фактом слідство вирішує питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію