У Торчині водій збив 6-річну дитину, її госпіталізували

У Торчині водій збив 6-річну дитину, її госпіталізували
Сьогодні вранці, 25 січня, близько 8 години, у смт. Торчин Луцького району водій Daewoo допустив наїзд на 6-річну дитину, яка перетинала проїжджу частину поза пішохідним переходом.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

На місце події направились медики, патрульні та слідчо-оперативна група. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди дитина отримала різного ступеня тілесні ушкодження. Її госпіталізували до лікарні для надання невідкладної медичної допомоги.

Правоохороці встановили, що водій легковика перебував за кермом у тверезому стані.

За цим фактом слідство вирішує питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.

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Теги: Торчин, ДТП, дитина
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