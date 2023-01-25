Німеччина погодилася поставити Україні 14 бойових танків Leopard 2, – Bloomberg

Німеччина погодилася поставити Україні 14 бойових танків Leopard 2, – Bloomberg
Німеччина погодилася поставити Україні 14 бойових танків Leopard 2.
Вироблені в Німеччині танки будуть отримані зі запасів збройних сил Бундесверу.

Про це заявив канцлер Олаф Шольц у середу, 25 січня, в заяві, надісланій електронною поштою, пише LB.ua з посиланням на Bloomberg.

Згідно із заявою, Німеччина також надасть союзникам необхідний дозвіл на постачання своїх Leopard 2 в Україну.

"Це рішення відповідає нашій добре відомій лінії підтримки України в міру наших можливостей. Ми діємо у спосіб, який узгоджується та координується на міжнародному рівні", – заявив німецький канцлер.

Довгоочікувані сучасні танки, про надання яких Україна просить тривалий час, 17 січня погодилася надати Польща. Президент Анджей Дуда під час візиту до Львова оголосив, що його країна в межах міжнародної коаліції готова надати українцям Leopard 2 німецького виробництва, які має на озброєнні. Також згоду допомогти танками висловили інші країни, зокрема Фінляндія та Іспанія, які також мають Leopard. Для реекспорту танків потрібна згода ФРН, і очікувалося, що про неї оголосять напередодні або на зустрічі в межах "Рамштайн", що пройшла 20 січня. Однак рішення тоді так і не ухвалили.

ЗМІ писали, що Шольц готовий надати танки, якщо аналогічне рішення ухвалять США. Офіційно німецький уряд такий ультиматум заперечував, але Берлін говорив, що для того, аби надати дозвіл на реекспорт німецьких танків, йому потрібна ширша коаліція країн, які готові зробити це.

Учора газета Spiegel із посиланням на анонімні джерела повідомила, що Шольц ухвалив позитивне рішення і Leopard в Україні таки будуть. Майже одночасно із цим зʼявилася поки непідтверджена офіційно інформація, що свої Abrams готові надати Штати. Раніше Вашингтон застерігав, що ці американські танки дорогі й складні у використанні, бо потребують пального для літаків, а не дизелю, як Leopard, а також вони часто потребують дозаправки.

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Теги: Росія, Україна, війна
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