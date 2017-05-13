Німеччина вирішила надати Україні танки Leopard, – Spiegel
Сьогодні, 22:30
Після тривалих дебатів канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення надати Україні німецькі танки Leopard.
Про це ввечері 24 січня повідомляє видання Der Spiegel.
За його інформацією, йдеться «щонайменше про одну роту танків Leopard 2 серії A6» (це від 10 до 14 танків – ред.). Інші союзники, у тому числі зі скандинавських країн, як пише видання, також хочуть передати Києву бойові танки Leopard 2. Уряд Німеччини, як зазначає Der Spiegel, планує також надати дозвіл на експорт такої техніки, яка належить іншим країнам, зокрема Польщі.
За даними Der Spiegel, танки Leopard 2 мають бути відправлені в Україну із власних запасів Бундесверу (Збройних сил ФРН). У середньостроковій та довгостроковій перспективі можуть бути підготовлені до використання й інші бойові танки із запасів промисловості.
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Про це ввечері 24 січня повідомляє видання Der Spiegel.
За його інформацією, йдеться «щонайменше про одну роту танків Leopard 2 серії A6» (це від 10 до 14 танків – ред.). Інші союзники, у тому числі зі скандинавських країн, як пише видання, також хочуть передати Києву бойові танки Leopard 2. Уряд Німеччини, як зазначає Der Spiegel, планує також надати дозвіл на експорт такої техніки, яка належить іншим країнам, зокрема Польщі.
За даними Der Spiegel, танки Leopard 2 мають бути відправлені в Україну із власних запасів Бундесверу (Збройних сил ФРН). У середньостроковій та довгостроковій перспективі можуть бути підготовлені до використання й інші бойові танки із запасів промисловості.
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