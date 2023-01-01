Добовий ліміт для Волині є критично низьким: світло можуть вимикати на годину раніше. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ

Величина доведеного НЕК «Укренерго» добового ліміту Волині на 25 січня є критично низькою та становить лише 47% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області, тому «Волиньобленерго» змушене збільшити тривалість перерв в електропостачанні.Про це повідомляють на сайті «Волиньобленерго».Інформують, зокрема, що час початку відключення згідно з графіком на 25 січня може розпочинатись на годину раніше у зв'язку із високою імовірністю перевищення доведеного ліміту потужності на Волинську область.Ліміт для кожної області визначає НЕК «Укренерго» у випадку, коли споживання є більшим, ніж можливості виробляти та доставляти електроенергію, та зважаючи на загальну ситуацію в енергосистемі України.Актуальна інформація про час початку та закінчення перерви електропостачання у режимі реального часу із зазначенням назв населених пунктів, вулиць, будинків, корпусів тощо та назв перерв (планова, аварійна, застосування графіків обмеження споживачів) доступнаІнформація у цьому розділі актуалізується кожні 30 хвилин.