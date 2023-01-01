Добрі новини від ВолиньPost за 24 січня

У традиційній рубриці ми часто нагадуємо про добрі історії з тилу. А ще – про втрати ворога і успіхи ЗСУ та всіх сил українського спротиву. Бо, погодьтеся, ніщо так не додає настрою і віри в перемогу, яку статистиці Генштабу.Окрім того, сьогодні,, ми писали про таке:Рада міністрів Європейського союзу із закордонних справ дійшла згоди щодо надання Україні чергового траншу військової допомоги. Мова йде про 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру.Було ухвалено рішення про виділення 45 мільйонів євро для Допоміжної військової місії ЄС для України. Ці кошти витратять на підготовку українських військових у Польщі.Волинська лижницявдало виступила на Чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону. Змагання відбуваються у шведському місті Естерсунд.Волинянка виборола нагороду в скарбничку України в перший день змагань - бронзу Богдана Конашук завоювала на дистанції 7,5 км.Російська армія у війні з Україною вже втратила близько 122 170 вояків. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.01.23 орієнтовно склали:• особового складу ‒ близько 122 170 (+690) осіб,• танків ‒ 3 152 (+2) од,• бойових броньованих машин ‒ 6 284 (+8) од,• артилерійських систем – 2 148 (+2) од,• РСЗВ – 448 (+1) од,• засобів ППО ‒ 220 (+0) од,• літаків – 289 (+2) од,• гелікоптерів – 281 (+4) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 897 (+3),• крилатих ракет ‒ 749 (+0),• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн – 4944 (+8) од,• спеціальної техніки ‒ 194 (+1).Гвардієцьз Волині – солдат у стрілецькій роті, яка охороняє й обороняє важливі об’єкти. У нечисленні години відпочинку на взводному опорному пункті він вишиває бісером ікони.«Коли сідаєш за вишивання, усі зайві думки зникають. Ти ніби вмислюєшся в картину. Зосереджуєшся, щоб витримати кольори, щоб кожна намистина стала на своє місце», – розповідає Ілля.Після тривалих дебатів канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення надати Україні німецькі танки Leopard.Про це ввечері 24 січня повідомляє видання Der Spiegel.За його інформацією, йдеться «щонайменше про одну роту танків Leopard 2 серії A6» (це від 10 до 14 танків – ред.). Інші союзники, у тому числі зі скандинавських країн, як пише видання, також хочуть передати Києву бойові танки Leopard 2. Уряд Німеччини, як зазначає Der Spiegel, планує також надати дозвіл на експорт такої техніки, яка належить іншим країнам, зокрема Польщі.За даними Der Spiegel, танки Leopard 2 мають бути відправлені в Україну із власних запасів Бундесверу (Збройних сил ФРН). У середньостроковій та довгостроковій перспективі можуть бути підготовлені до використання й інші бойові танки із запасів промисловості.