Луцький суд стягнув 96 тисяч гривень застави на потреби ЗСУ
Сьогодні, 01:01
23 січня Луцький міськрайонний суд задовольнив клопотання прокурора Луцької окружної прокуратури про звернення застави в дохід держави, внесеної за підозрюваного в кримінальних правопорушеннях.
Про це повідомляють на офіційному сайті суду.
Суд проголосив ухвалу про звернення в дохід держави шляхом перерахування для цілей оборони в рахунок Збройних Сил України грошових коштів в розмірі 96 000 гривень.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Луцький міськрайонний суд стягнув понад 300 тисяч застави на потреби ЗСУ.
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Про це повідомляють на офіційному сайті суду.
Суд проголосив ухвалу про звернення в дохід держави шляхом перерахування для цілей оборони в рахунок Збройних Сил України грошових коштів в розмірі 96 000 гривень.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Луцький міськрайонний суд стягнув понад 300 тисяч застави на потреби ЗСУ.
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