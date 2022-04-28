Луцький суд стягнув 96 тисяч гривень застави на потреби ЗСУ

Луцький суд стягнув 96 тисяч гривень застави на потреби ЗСУ
23 січня Луцький міськрайонний суд задовольнив клопотання прокурора Луцької окружної прокуратури про звернення застави в дохід держави, внесеної за підозрюваного в кримінальних правопорушеннях.

Про це повідомляють на офіційному сайті суду.

Суд проголосив ухвалу про звернення в дохід держави шляхом перерахування для цілей оборони в рахунок Збройних Сил України грошових коштів в розмірі 96 000 гривень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Луцький міськрайонний суд стягнув понад 300 тисяч застави на потреби ЗСУ.

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Теги: застава, суд
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