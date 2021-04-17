У Камінь-Каширському районі – новий голова управління Держпродспоживслужби





Про це



Начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук представила трудовим колективам начальника Камінь-Каширського управління головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області.



10 січня 2023 року на цю посаду призначений Анатолій Неродик. Зауважують, що Анатолій Спиридонович має чималий досвід у відповідній сфері, з якою і пов’язане його попереднє місце роботи. Свою професійну діяльність розгортав на Маневиччині.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Камінь-Каширському управлінні ГУ Держпродспоживслужби – кадрові призначення.Про це повідомляє пресслужба Камінь-Каширської РДА.Начальниця районної військової адміністраціїпредставила трудовим колективам начальника Камінь-Каширського управління головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області.10 січня 2023 року на цю посаду призначений. Зауважують, що Анатолій Спиридонович має чималий досвід у відповідній сфері, з якою і пов’язане його попереднє місце роботи. Свою професійну діяльність розгортав на Маневиччині.

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