Третій за сьогодні заступник міністра подав у відставку

Третій за сьогодні заступник міністра подав у відставку
Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України В'ячеслав Негода подав у відставку.

Про це у вівторок, 24 січня, він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

«У кожної важливої справи – свій марафон і команда, свій старт і фініш. Сьогодні я хочу подякувати всім, з ким ми долали перепони, щоб змінити/покращити життя в громадах і зміцнити країну. Було важко, але ми ломали шаблони, переконували, бо вірили в успіх.

Не час і не місце робити якісь звіти», – написав Негода.

Сьогодні також стало відомо про відставку заступника міністра інфраструктури Івана Лукері на тлі корупційного скандалу з його колегою Василем Лозинським, якого викрили на хабарі у розмірі 400 тисяч доларів.

А заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку через скандал із закупівель харчування для ЗСУ.

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Теги: Негода, заступник міністра, відставка
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