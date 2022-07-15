Ще один заступник міністра подав у відставку

Ще один заступник міністра подав у відставку
Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Іван Лукеря подав у відставку.

Про це повідомляє Лукеря у Facebook.

"Рішення мною було прийнято на початку року, проте, на жаль, в міру політичних та бюрократичних обставин, співпало на цей тиждень юридичне оформлення. На жаль", - написав він.

Лукеря додав, що подробиці щодо майбутніх планів оголосить незабаром.

Ще один заступник міністра подав у відставку


Нагадаємо, Заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку через скандал із закупівель харчування для ЗСУ.

Також Володимир Зеленський звільнив заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка із займаної посади.

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Теги: Лукеря, відставка, заступник міністра
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