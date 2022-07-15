Ще один заступник міністра подав у відставку
Сьогодні, 12:00
Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Іван Лукеря подав у відставку.
Про це повідомляє Лукеря у Facebook.
"Рішення мною було прийнято на початку року, проте, на жаль, в міру політичних та бюрократичних обставин, співпало на цей тиждень юридичне оформлення. На жаль", - написав він.
Лукеря додав, що подробиці щодо майбутніх планів оголосить незабаром.
Нагадаємо, Заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку через скандал із закупівель харчування для ЗСУ.
Також Володимир Зеленський звільнив заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка із займаної посади.
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Про це повідомляє Лукеря у Facebook.
"Рішення мною було прийнято на початку року, проте, на жаль, в міру політичних та бюрократичних обставин, співпало на цей тиждень юридичне оформлення. На жаль", - написав він.
Лукеря додав, що подробиці щодо майбутніх планів оголосить незабаром.
Нагадаємо, Заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку через скандал із закупівель харчування для ЗСУ.
Також Володимир Зеленський звільнив заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка із займаної посади.
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