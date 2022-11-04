Кирила Тимошенка звільнили з Офісу президента

Кирила Тимошенка звільнили з Офісу президента
Президент Володимир Зеленський звільнив заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка із займаної посади.

Про це йдеться на сайті президента.

"Звільнити ТИМОШЕНКА Кирила Владленовича з посади Заступника Керівника Офісу Президента України згідно з поданою заявою", - йдеться в повідомленні.

У прощальному дописі, який Тимошенко опублікував у телеграм-каналі, він подякував президенту Володимиру Зеленському "за довіру і можливість робити добрі справи кожного дня і кожної хвилини".

Нагадаємо, що Кирило Тимошенко займав посаду заступника голови ОП з 2019 року.

"Дякую кожному очільнику обласних військових адміністрацій. Ми з вами змогли побудувати найпотужнішу команду в країні. Ви дійсно круті. Ви справжні воїни світла! Дякую мерам міст. За конструктив в суперечках. Дякую крутій команді! Директорату з питань регіональної політики Офісу Президента. Без вас нічого б не було. Дякую всім українцям за довіру до нашої справи. Дякую ЗСУ - що вберегли і бороните нашу країну. Дякую дружині і сину. За розуміння і підтримку", - написав Тимошенко.

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Теги: Росія, Україна, війна, Тимошенко, звільнення
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