ЗСУ знищили 690 росіян, 2 літаки і 4 гелікоптери

ЗСУ знищили 690 росіян, 2 літаки і 4 гелікоптери
Російська армія у війні з Україною вже втратила близько 122 170 вояків.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.01.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 122 170 (+690) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 152 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 6 284 (+8) од,

артилерійських систем – 2 148 (+2) од,

РСЗВ – 448 (+1) од,

засоби ППО ‒ 220 (+0) од,

літаків – 289 (+2) од,

гелікоптерів – 281 (+4) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 897 (+3),

крилаті ракети ‒ 749 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4944 (+8) од,

спеціальна техніка ‒ 194 (+1).

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Теги: Росія, Україна, війна
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