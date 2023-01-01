ЗСУ знищили 690 росіян, 2 літаки і 4 гелікоптери
Сьогодні, 09:10
Російська армія у війні з Україною вже втратила близько 122 170 вояків.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.01.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 122 170 (+690) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3 152 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 6 284 (+8) од,
артилерійських систем – 2 148 (+2) од,
РСЗВ – 448 (+1) од,
засоби ППО ‒ 220 (+0) од,
літаків – 289 (+2) од,
гелікоптерів – 281 (+4) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 897 (+3),
крилаті ракети ‒ 749 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4944 (+8) од,
спеціальна техніка ‒ 194 (+1).
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.01.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 122 170 (+690) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3 152 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 6 284 (+8) од,
артилерійських систем – 2 148 (+2) од,
РСЗВ – 448 (+1) од,
засоби ППО ‒ 220 (+0) од,
літаків – 289 (+2) од,
гелікоптерів – 281 (+4) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 897 (+3),
крилаті ракети ‒ 749 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4944 (+8) од,
спеціальна техніка ‒ 194 (+1).
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