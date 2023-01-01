ЗСУ знищили 690 росіян, 2 літаки і 4 гелікоптери





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.01.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 122 170 (+690) осіб ліквідовано,



танків ‒ 3 152 (+2) од,



бойових броньованих машин ‒ 6 284 (+8) од,



артилерійських систем – 2 148 (+2) од,



РСЗВ – 448 (+1) од,



засоби ППО ‒ 220 (+0) од,



літаків – 289 (+2) од,



гелікоптерів – 281 (+4) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 897 (+3),



крилаті ракети ‒ 749 (+0),



кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 4944 (+8) од,



спеціальна техніка ‒ 194 (+1).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія у війні з Україною вже втратила близько 122 170 вояків.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу ‒ близько 122 170 (+690) осіб ліквідовано,танків ‒ 3 152 (+2) од,бойових броньованих машин ‒ 6 284 (+8) од,артилерійських систем – 2 148 (+2) од,РСЗВ – 448 (+1) од,засоби ППО ‒ 220 (+0) од,літаків – 289 (+2) од,гелікоптерів – 281 (+4) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 897 (+3),крилаті ракети ‒ 749 (+0),кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4944 (+8) од,спеціальна техніка ‒ 194 (+1).

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