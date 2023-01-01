На Волині через несправність плити виникла пожежа у житловому будинку

Минулої доби рятувальники ліквідували 2 пожежі у житловому секторі Волині.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.23 січня трапилися пожежі у Ківерцівській та Любомльській громадах.Опівночі горіла дерев’яна літня кухня в селі Славне Ківерцівської громади. О 01:10 силами працівників пожежно-рятувальних підрозділів з Ківерець та Рожища горіння ліквідували. Імовірно, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.Уранці пожежа трапилася в селі Городне на Любомльщині – очевидці викликали рятувальників, коли вогонь охопив внутрішні приміщення, хатні речі й побутову техніку, сягнув перекриття і покрівлі. Над його приборканням працівники 10 ДПРЧ м. Любомля та місцевої пожежної охорони села Головне працювали більше години. За попередніми даними, пожежа спричинена недоліками конструкції плити.Потерпілих та жертв немає.Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки у побуті: пильнувати за справністю пічного опалення, електромережі, не залишати увімкнені електроприлади без нагляду, пильнувати за дітьми та бути обережними з відкритим вогнем у побуті. При виявленні ознак пожежі викликайте пожежно-рятувальні підрозділи за номером 101.