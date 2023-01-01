На Волині через несправність плити виникла пожежа у житловому будинку

На Волині через несправність плити виникла пожежа у житловому будинку
Минулої доби рятувальники ліквідували 2 пожежі у житловому секторі Волині.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

23 січня трапилися пожежі у Ківерцівській та Любомльській громадах.

Опівночі горіла дерев’яна літня кухня в селі Славне Ківерцівської громади. О 01:10 силами працівників пожежно-рятувальних підрозділів з Ківерець та Рожища горіння ліквідували. Імовірно, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.

Уранці пожежа трапилася в селі Городне на Любомльщині – очевидці викликали рятувальників, коли вогонь охопив внутрішні приміщення, хатні речі й побутову техніку, сягнув перекриття і покрівлі. Над його приборканням працівники 10 ДПРЧ м. Любомля та місцевої пожежної охорони села Головне працювали більше години. За попередніми даними, пожежа спричинена недоліками конструкції плити.
Потерпілих та жертв немає.
На Волині через несправність плити виникла пожежа у житловому будинку

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки у побуті: пильнувати за справністю пічного опалення, електромережі, не залишати увімкнені електроприлади без нагляду, пильнувати за дітьми та бути обережними з відкритим вогнем у побуті. При виявленні ознак пожежі викликайте пожежно-рятувальні підрозділи за номером 101.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, пожежа, плита
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині через несправність плити виникла пожежа у житловому будинку
Сьогодні, 09:20
ЗСУ знищили 690 росіян, 2 літаки і 4 гелікоптери
Сьогодні, 09:10
У Генштабі повідомили про ситуацію на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на 24 січня
Сьогодні, 08:59
Кирила Тимошенка звільнили з Офісу президента
Сьогодні, 08:52
«Мріємо повернутися на українську Донеччину»: багатодітна родина переселенців, яка знайшла прихисток на Волині
Сьогодні, 08:35
Схожі новини
На Волині через куріння чоловіка горіла господарська споруда На Волині через куріння чоловіка горіла господарська споруда
18 січень, 18:18
На Волині у житловому будинку горіло горище На Волині у житловому будинку горіло горище
12 січень, 10:10
На Волині під час пожежі в будинку врятували жінку На Волині під час пожежі в будинку врятували жінку
11 січень, 11:12
На Волині через несправність пічного опалення та димаря горіли два будинки На Волині через несправність пічного опалення та димаря горіли два будинки
10 січень, 09:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині через несправність плити виникла пожежа у житловому будинку
Сьогодні, 09:20
 0
ЗСУ знищили 690 росіян, 2 літаки і 4 гелікоптери
Сьогодні, 09:10
 0
У Генштабі повідомили про ситуацію на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на 24 січня
Сьогодні, 08:59
 0
Кирила Тимошенка звільнили з Офісу президента
Сьогодні, 08:52
 0
«Мріємо повернутися на українську Донеччину»: багатодітна родина переселенців, яка знайшла прихисток на Волині
Сьогодні, 08:35
 0
Медіа
відео
1/8