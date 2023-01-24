Зеленський запровадив санкції проти представників РПЦ

Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України від 23 січня 2023 року, котрим застосовуються персональні санкції проти низки представників РПЦ.



Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського № 26/2023, пише



РНБО підтримала внесені Кабміном та СБУ пропозиції щодо застосування санкцій стосовно представників РПЦ, і доручила МЗС поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.



Зокрема, санкції на 30 років запроваджені щодо:



митрополита Волоколамського Іларіона (Алфєєва Григорія Валерійовича), керівника відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ;



протоієрея Миколи Балашова, заступника керівника відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ;



архієпископа Сиктивкарського і Комі-Зирянського Питирима (Волочкова Павла Павловича);



протоієрея РПЦ, письменника, проповідника та педагога Владімірова Артемія Володимировича;



митрофорного протоієрея РПЦ, проповідника, телеведучого Ткачова Андрія Юрійовича;



богослова, педагога і публіциста, доктора богослов'я, заслуженого професора Московської православної духовної академії і семінарії РПЦ Осипова Олексія Ілліча.



Ще 16 осіб потрапили під санкції на 5 років. Серед них:



представник РПЦ при Всесвітній Раді Церков та інших міжнародних організаціях у Женеві, Швейцарська Конфедерація, протоієрей Гундяєв Михайло Миколайович;



тимчасово виконуючий обов'язки керівника пресслужби Патріарха Московського і всієї Русі Легойда Володимир Романович;



полковник юстиції запасу, голова Синодального відділу із взаємодії зі Збройними Силами та правоохоронними органами РПЦ, ієрей, протопресвітер військового і морського духовенства Овчаров Олег Андрійович;



митрополит Волоколамський Антоній, голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ Севрюк Антон Юрійович.



Санкції передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, заборону користування радіочастотним ресурсом України, припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж, заборону на набуття у власність земельних ділянок, позбавлення державних нагород України та інші обмеження.



Нагадаємо, раніше Кабмін схвалив пропозиції про

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Україниввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України від 23 січня 2023 року, котрим застосовуються персональні санкції проти низки представників РПЦ.Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського № 26/2023, пише LB.ua РНБО підтримала внесені Кабміном та СБУ пропозиції щодо застосування санкцій стосовно представників РПЦ, і доручила МЗС поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.митрополита Волоколамського Іларіона (), керівника відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ;протоієрея, заступника керівника відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ;архієпископа Сиктивкарського і Комі-Зирянського Питирима ();протоієрея РПЦ, письменника, проповідника та педагогамитрофорного протоієрея РПЦ, проповідника, телеведучогобогослова, педагога і публіциста, доктора богослов'я, заслуженого професора Московської православної духовної академії і семінарії РПЦЩе 16 осіб потрапили під санкції на 5 років. Серед них:представник РПЦ при Всесвітній Раді Церков та інших міжнародних організаціях у Женеві, Швейцарська Конфедерація, протоієрейтимчасово виконуючий обов'язки керівника пресслужби Патріарха Московського і всієї Русіполковник юстиції запасу, голова Синодального відділу із взаємодії зі Збройними Силами та правоохоронними органами РПЦ, ієрей, протопресвітер військового і морського духовенствамитрополит Волоколамський, голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦСанкції передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, заборону користування радіочастотним ресурсом України, припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж, заборону на набуття у власність земельних ділянок, позбавлення державних нагород України та інші обмеження.Нагадаємо, раніше Кабмін схвалив пропозиції про застосування персональних санкцій проти очільника РПЦ патріарха Кирила та ще семи її представників.

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