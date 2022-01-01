Проти ще семи діячів УПЦ МП запровадили санкції

Володимир Зеленський запровадив санкції проти сімох діячів УПЦ МП.



Про це



«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 грудня 2022 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України», – йдеться у повідомленні.



Йдеться про блокування активів, анулювання отриманих ліцензій, позбавлення державних нагород тощо.





Під санкції потрапили семеро діячів УПЦ МП:



Коваленко Андрій В’ячеславович – митрополит Запорізький і Мелітопольський Української православної церкви.



Поворознюк Василь Дмитрович – митрополит Луганський і Алчевський Української православної церкви.



Прокопенко Олександр Олександрович – настоятель Мелітопольського Свято-Савинського чоловічого монастиря Української православної церкви.



Федоров Олександр Володимирович – настоятель Свято-Успенського кафедрального собору Української православної церкви у м. Херсоні.



Паканич Іван Іванович – митрополит Бориспільський і Броварський Антоній Української православної церкви, керуючий справами Української православної церкви, член Міжсоборної присутності Руської православної церкви.



Єгоренко Валентин Володимирович – митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій Української православної церкви, голова відділу зовнішніх церковних зв’язків Української православної церкви.



Шинкарьов Віктор Сергійович – вікарій Горлівської єпархії Української православної церкви.



Санкції передбачають обмеження на економічну діяльність в Україні: блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, анулювання ліцензій, заборона участі у приватизації, оренді державного майна, позбавлення усіх державних нагород, заборона на набуття у власність земельних ділянок та інші.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українизапровадив санкції проти сімох діячів УПЦ МП.Про це йдеться в указі президента від 11 грудня.«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 грудня 2022 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України», – йдеться у повідомленні.Йдеться про блокування активів, анулювання отриманих ліцензій, позбавлення державних нагород тощо.Під санкції потрапили семеро діячів УПЦ МП:– митрополит Запорізький і Мелітопольський Української православної церкви.– митрополит Луганський і Алчевський Української православної церкви.– настоятель Мелітопольського Свято-Савинського чоловічого монастиря Української православної церкви.– настоятель Свято-Успенського кафедрального собору Української православної церкви у м. Херсоні.– митрополит Бориспільський і Броварський Антоній Української православної церкви, керуючий справами Української православної церкви, член Міжсоборної присутності Руської православної церкви.– митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій Української православної церкви, голова відділу зовнішніх церковних зв’язків Української православної церкви.– вікарій Горлівської єпархії Української православної церкви.Санкції передбачають обмеження на економічну діяльність в Україні: блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, анулювання ліцензій, заборона участі у приватизації, оренді державного майна, позбавлення усіх державних нагород, заборона на набуття у власність земельних ділянок та інші.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію