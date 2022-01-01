Проти ще семи діячів УПЦ МП запровадили санкції

Проти ще семи діячів УПЦ МП запровадили санкції
Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти сімох діячів УПЦ МП.

Про це йдеться в указі президента від 11 грудня.

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 грудня 2022 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України», – йдеться у повідомленні.

Йдеться про блокування активів, анулювання отриманих ліцензій, позбавлення державних нагород тощо.


Під санкції потрапили семеро діячів УПЦ МП:

Коваленко Андрій В’ячеславович – митрополит Запорізький і Мелітопольський Української православної церкви.

Поворознюк Василь Дмитрович – митрополит Луганський і Алчевський Української православної церкви.

Прокопенко Олександр Олександрович – настоятель Мелітопольського Свято-Савинського чоловічого монастиря Української православної церкви.

Федоров Олександр Володимирович – настоятель Свято-Успенського кафедрального собору Української православної церкви у м. Херсоні.

Паканич Іван Іванович – митрополит Бориспільський і Броварський Антоній Української православної церкви, керуючий справами Української православної церкви, член Міжсоборної присутності Руської православної церкви.

Єгоренко Валентин Володимирович – митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій Української православної церкви, голова відділу зовнішніх церковних зв’язків Української православної церкви.

Шинкарьов Віктор Сергійович – вікарій Горлівської єпархії Української православної церкви.

Санкції передбачають обмеження на економічну діяльність в Україні: блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, анулювання ліцензій, заборона участі у приватизації, оренді державного майна, позбавлення усіх державних нагород, заборона на набуття у власність земельних ділянок та інші.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: УПЦ МП, санкції
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Проти ще семи діячів УПЦ МП запровадили санкції
Сьогодні, 02:22
Де і коли на Волині вимикатимуть світло сьогодні, 12 грудня. ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕНЬ
Сьогодні, 00:40
12 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Мертві орки та волонтерство: Добрі новини від ВолиньPost за 11 грудня
11 грудень, 23:30
Тривала відсутність світла погано впливає на психіку людини, – психологи
11 грудень, 22:25
Схожі новини
РНБО ввела санкції проти очільника Києво-Печерської Лаври та інших церковників УПЦ МП РНБО ввела санкції проти очільника Києво-Печерської Лаври та інших церковників УПЦ МП
02 грудень, 14:41
Сотні тисяч готівки та сухпайки окупантів: що виявила СБУ в УПЦ МП на Харківщині Сотні тисяч готівки та сухпайки окупантів: що виявила СБУ в УПЦ МП на Харківщині
10 грудень, 21:39
СБУ виявила підозрілих осіб, незареєстровану зброю і російські агітки на об'єктах УПЦ МП СБУ виявила підозрілих осіб, незареєстровану зброю і російські агітки на об'єктах УПЦ МП
10 грудень, 11:04
СБУ виявила в монастирях на Волині тексти молитов за Росію та «підручники», в яких вихваляють кремлівський режим СБУ виявила в монастирях на Волині тексти молитов за Росію та «підручники», в яких вихваляють кремлівський режим
08 грудень, 14:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Проти ще семи діячів УПЦ МП запровадили санкції
Сьогодні, 02:22
 0
Де і коли на Волині вимикатимуть світло сьогодні, 12 грудня. ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕНЬ
Сьогодні, 00:40
 0
12 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Мертві орки та волонтерство: Добрі новини від ВолиньPost за 11 грудня
11 грудень, 23:30
 0
Тривала відсутність світла погано впливає на психіку людини, – психологи
11 грудень, 22:25
 0
Медіа
відео
1/8