Проти ще семи діячів УПЦ МП запровадили санкції
Сьогодні, 02:22
Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти сімох діячів УПЦ МП.
Про це йдеться в указі президента від 11 грудня.
«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 грудня 2022 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України», – йдеться у повідомленні.
Йдеться про блокування активів, анулювання отриманих ліцензій, позбавлення державних нагород тощо.
Під санкції потрапили семеро діячів УПЦ МП:
Коваленко Андрій В’ячеславович – митрополит Запорізький і Мелітопольський Української православної церкви.
Поворознюк Василь Дмитрович – митрополит Луганський і Алчевський Української православної церкви.
Прокопенко Олександр Олександрович – настоятель Мелітопольського Свято-Савинського чоловічого монастиря Української православної церкви.
Федоров Олександр Володимирович – настоятель Свято-Успенського кафедрального собору Української православної церкви у м. Херсоні.
Паканич Іван Іванович – митрополит Бориспільський і Броварський Антоній Української православної церкви, керуючий справами Української православної церкви, член Міжсоборної присутності Руської православної церкви.
Єгоренко Валентин Володимирович – митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій Української православної церкви, голова відділу зовнішніх церковних зв’язків Української православної церкви.
Шинкарьов Віктор Сергійович – вікарій Горлівської єпархії Української православної церкви.
Санкції передбачають обмеження на економічну діяльність в Україні: блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, анулювання ліцензій, заборона участі у приватизації, оренді державного майна, позбавлення усіх державних нагород, заборона на набуття у власність земельних ділянок та інші.
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Про це йдеться в указі президента від 11 грудня.
«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 грудня 2022 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України», – йдеться у повідомленні.
Йдеться про блокування активів, анулювання отриманих ліцензій, позбавлення державних нагород тощо.
Під санкції потрапили семеро діячів УПЦ МП:
Коваленко Андрій В’ячеславович – митрополит Запорізький і Мелітопольський Української православної церкви.
Поворознюк Василь Дмитрович – митрополит Луганський і Алчевський Української православної церкви.
Прокопенко Олександр Олександрович – настоятель Мелітопольського Свято-Савинського чоловічого монастиря Української православної церкви.
Федоров Олександр Володимирович – настоятель Свято-Успенського кафедрального собору Української православної церкви у м. Херсоні.
Паканич Іван Іванович – митрополит Бориспільський і Броварський Антоній Української православної церкви, керуючий справами Української православної церкви, член Міжсоборної присутності Руської православної церкви.
Єгоренко Валентин Володимирович – митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій Української православної церкви, голова відділу зовнішніх церковних зв’язків Української православної церкви.
Шинкарьов Віктор Сергійович – вікарій Горлівської єпархії Української православної церкви.
Санкції передбачають обмеження на економічну діяльність в Україні: блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, анулювання ліцензій, заборона участі у приватизації, оренді державного майна, позбавлення усіх державних нагород, заборона на набуття у власність земельних ділянок та інші.
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