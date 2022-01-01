До США виїхали понад 82 тисячі українських біженців

До США виїхали понад 82 тисячі українських біженців
Понад 82 тис.громадян України разом з родинами виїхали до США в рамках програми "Єднання для України" (U4U).

Такі дані навела Імміграційна служба США у своєму звіті, пише УНІАН.

Як уточнили в Імміграційній службі, програма уряд США дає українцям право на в’їзд та перебування у країні терміном на 2 років за гуманітарним дозволом.

Для того, щоб взяти участь в програмі, українця має підтримати спонсор, який надасть гроші на час перебування у США.

Для участі в програмі U4U заявки в службу подали більше 177 тис. осіб, які підтримали українських біженців.

Також США запровадили програму "Тимчасового захисту" для українців і громадян ще низки країн, які вже перебували в країні.

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Теги: біженці, США
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