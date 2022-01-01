До США виїхали понад 82 тисячі українських біженців





Такі дані навела Імміграційна служба США у своєму звіті, пише



Як уточнили в Імміграційній службі, програма уряд США дає українцям право на в’їзд та перебування у країні терміном на 2 років за гуманітарним дозволом.



Для того, щоб взяти участь в програмі, українця має підтримати спонсор, який надасть гроші на час перебування у США.



Для участі в програмі U4U заявки в службу подали більше 177 тис. осіб, які підтримали українських біженців.



Також США запровадили програму "Тимчасового захисту" для українців і громадян ще низки країн, які вже перебували в країні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад 82 тис.громадян України разом з родинами виїхали до США в рамках програми "Єднання для України" (U4U).Такі дані навела Імміграційна служба США у своєму звіті, пише УНІАН Як уточнили в Імміграційній службі, програма уряд США дає українцям право на в’їзд та перебування у країні терміном на 2 років за гуманітарним дозволом.Для того, щоб взяти участь в програмі, українця має підтримати спонсор, який надасть гроші на час перебування у США.Для участі в програмі U4U заявки в службу подали більше 177 тис. осіб, які підтримали українських біженців.Також США запровадили програму "Тимчасового захисту" для українців і громадян ще низки країн, які вже перебували в країні.

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