До США виїхали понад 82 тисячі українських біженців
Сьогодні, 03:19
Понад 82 тис.громадян України разом з родинами виїхали до США в рамках програми "Єднання для України" (U4U).
Такі дані навела Імміграційна служба США у своєму звіті, пише УНІАН.
Як уточнили в Імміграційній службі, програма уряд США дає українцям право на в’їзд та перебування у країні терміном на 2 років за гуманітарним дозволом.
Для того, щоб взяти участь в програмі, українця має підтримати спонсор, який надасть гроші на час перебування у США.
Для участі в програмі U4U заявки в службу подали більше 177 тис. осіб, які підтримали українських біженців.
Також США запровадили програму "Тимчасового захисту" для українців і громадян ще низки країн, які вже перебували в країні.
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Такі дані навела Імміграційна служба США у своєму звіті, пише УНІАН.
Як уточнили в Імміграційній службі, програма уряд США дає українцям право на в’їзд та перебування у країні терміном на 2 років за гуманітарним дозволом.
Для того, щоб взяти участь в програмі, українця має підтримати спонсор, який надасть гроші на час перебування у США.
Для участі в програмі U4U заявки в службу подали більше 177 тис. осіб, які підтримали українських біженців.
Також США запровадили програму "Тимчасового захисту" для українців і громадян ще низки країн, які вже перебували в країні.
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