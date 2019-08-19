Волинянин у Польщі модернізував авто для бойових медиків 14 бригади. ФОТО. ВІДЕО

Андрій Максімов, який останні чотири роки живе в Польщі, купив і переобладнав автомобіль для Збройних Сил України. Увесь процес того, як перетворює бус на авто для медиків він фільмував на телефон.



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Машину перефарбували з білого в зелений та обладнали додатковою електронікою на підприємстві, де працює у Варшаві. Автівку додатково обладнали камерами заднього й переднього огляду.



«На переді має дві камери бути, вони вночі бачать ті камери трохи – можна їхати без світла. Тут Webasto стоїть – все підключене, тільки знизу треба глушника зробити», – говорить Андрій Максімов.



Спереду на бус встановили лебідку, аби можна було витягувати іншу техніку. Всередині чоловіки зробили місце для надання допомоги пораненим. Також є перетворювач на 220 вольтів.



Зі слів Андрія Максімова, поки має таку можливість, то вирішив допомогти українському війську. Авто обійшлося волинянину в 14 тисяч злотих (орієнтовно 123 тисячі гривень – ред.).



«Думаю за хлопців, так само колеги на передку. Може хтось візьме за приклад з хлопців, які сидять за кордоном і зробить те саме. Давайте всі разом допомагати і буде перемога. Слава Україні!» – каже чоловік.



Автомобіль через кордон на Волинь перевезли волонтери з Рожища. Зі слів волонтера Олександра Давидюка, машина повністю готова до роботи на фронті.



«Освітлення багато, все добре видно, маячки, як везуть пораненого. Можна і 220 ввімкнути при потребі, є обігрів машини. Доїзд, безпека – без світла їздити можна. Якщо є проблискові маячки, то можна включити, щоб пропускали. Все комфортно для хлопців», – зазначив волинянин.



Машину повезуть для волинян, які служать на передовій медиками у 14-й окремій механізованій бригаді. Волонтер говорить: таких машин, що підходять для потреб армійців, у Європі тепер мало.



«Ремонтуємо, робимо і завозимо. В нас є молоді хлопці, вони приганяють машини і дуже важко знайти, особливо Т4 і Т5 в хорошому стані. Останню ми відправляли джип 4х4 теж туди на Куп’янськ, машина їздить», – додав волонтер.



Загалом рожищенські волонтери відправили військовослужбовцям із Волині за цей рік більш як 20 машин. Гроші на них допомагають зібрати мешканці громади.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканець міста Рожище Луцького району, який останні чотири роки живе в Польщі, купив і переобладнав автомобіль для Збройних Сил України. Увесь процес того, як перетворює бус на авто для медиків він фільмував на телефон.Про це розповідає Суспільне Машину перефарбували з білого в зелений та обладнали додатковою електронікою на підприємстві, де працює у Варшаві. Автівку додатково обладнали камерами заднього й переднього огляду.«На переді має дві камери бути, вони вночі бачать ті камери трохи – можна їхати без світла. Тут Webasto стоїть – все підключене, тільки знизу треба глушника зробити», – говорить Андрій Максімов.Спереду на бус встановили лебідку, аби можна було витягувати іншу техніку. Всередині чоловіки зробили місце для надання допомоги пораненим. Також є перетворювач на 220 вольтів.Зі слів Андрія Максімова, поки має таку можливість, то вирішив допомогти українському війську. Авто обійшлося волинянину в 14 тисяч злотих (орієнтовно 123 тисячі гривень – ред.).«Думаю за хлопців, так само колеги на передку. Може хтось візьме за приклад з хлопців, які сидять за кордоном і зробить те саме. Давайте всі разом допомагати і буде перемога. Слава Україні!» – каже чоловік.Автомобіль через кордон на Волинь перевезли волонтери з Рожища. Зі слів волонтера, машина повністю готова до роботи на фронті.«Освітлення багато, все добре видно, маячки, як везуть пораненого. Можна і 220 ввімкнути при потребі, є обігрів машини. Доїзд, безпека – без світла їздити можна. Якщо є проблискові маячки, то можна включити, щоб пропускали. Все комфортно для хлопців», – зазначив волинянин.Машину повезуть для волинян, які служать на передовій медиками у 14-й окремій механізованій бригаді. Волонтер говорить: таких машин, що підходять для потреб армійців, у Європі тепер мало.«Ремонтуємо, робимо і завозимо. В нас є молоді хлопці, вони приганяють машини і дуже важко знайти, особливо Т4 і Т5 в хорошому стані. Останню ми відправляли джип 4х4 теж туди на Куп’янськ, машина їздить», – додав волонтер.Загалом рожищенські волонтери відправили військовослужбовцям із Волині за цей рік більш як 20 машин. Гроші на них допомагають зібрати мешканці громади.

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