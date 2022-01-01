Волинський волонтер отримав нагороду від Міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ
Сьогодні, 06:26
Волонтер з Волині Олександр Мазурок отримав нагороду від Міністра оборони Олексія Резнікова та Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.Також мешканець Нововолинська отримав Нагороду від командувача військ оперативного командування «Захід» генерал-майора Літвінова.
Про це повідомив волонтер у соцмережі, пише БУГ.
Олександр Мазурок зазначив, що ці нагороди заслуговує його дружина Олена, яка шість років була надійною опорою і підтримувала його від початку війни.
Чоловік також згадав про свій автомобіль, яким він відвозив допомогу військовим.
«Я без нього, як без рук, його у військах дуже добре вже знають. Я від щирого серця хочу подякувати всім вам, хто йде пліч о пліч зі мною цей довгий, тернистий шлях війни», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив волонтер у соцмережі, пише БУГ.
Олександр Мазурок зазначив, що ці нагороди заслуговує його дружина Олена, яка шість років була надійною опорою і підтримувала його від початку війни.
Чоловік також згадав про свій автомобіль, яким він відвозив допомогу військовим.
«Я без нього, як без рук, його у військах дуже добре вже знають. Я від щирого серця хочу подякувати всім вам, хто йде пліч о пліч зі мною цей довгий, тернистий шлях війни», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинський волонтер отримав нагороду від Міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ
Сьогодні, 06:26
Коли Сили оборони відновлять активний контрнаступ
Сьогодні, 04:18
До США виїхали понад 82 тисячі українських біженців
Сьогодні, 03:19
Проти ще семи діячів УПЦ МП запровадили санкції
Сьогодні, 02:22
Медіа