Волинський волонтер отримав нагороду від Міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ

Олександр Мазурок отримав нагороду від Міністра оборони Олексія Резнікова та Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.Також мешканець Нововолинська отримав Нагороду від командувача військ оперативного командування «Захід» генерал-майора Літвінова.



Про це повідомив волонтер у соцмережі, пише



Олександр Мазурок зазначив, що ці нагороди заслуговує його дружина Олена, яка шість років була надійною опорою і підтримувала його від початку війни.



Чоловік також згадав про свій автомобіль, яким він відвозив допомогу військовим.



«Я без нього, як без рук, його у військах дуже добре вже знають. Я від щирого серця хочу подякувати всім вам, хто йде пліч о пліч зі мною цей довгий, тернистий шлях війни», – йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волонтер з Волиніотримав нагороду від Міністра оборонита Головнокомандувача Збройних Сил УкраїниТакож мешканець Нововолинська отримав Нагороду від командувача військ оперативного командування «Захід» генерал-майораПро це повідомив волонтер у соцмережі, пише БУГ Олександр Мазурок зазначив, що ці нагороди заслуговує його дружина, яка шість років була надійною опорою і підтримувала його від початку війни.Чоловік також згадав про свій автомобіль, яким він відвозив допомогу військовим.«Я без нього, як без рук, його у військах дуже добре вже знають. Я від щирого серця хочу подякувати всім вам, хто йде пліч о пліч зі мною цей довгий, тернистий шлях війни», – йдеться у дописі.

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