Волинський волонтер отримав нагороду від Міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ

Волинський волонтер отримав нагороду від Міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ
Волонтер з Волині Олександр Мазурок отримав нагороду від Міністра оборони Олексія Резнікова та Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.Також мешканець Нововолинська отримав Нагороду від командувача військ оперативного командування «Захід» генерал-майора Літвінова.

Про це повідомив волонтер у соцмережі, пише БУГ.

Олександр Мазурок зазначив, що ці нагороди заслуговує його дружина Олена, яка шість років була надійною опорою і підтримувала його від початку війни.

Чоловік також згадав про свій автомобіль, яким він відвозив допомогу військовим.

«Я без нього, як без рук, його у військах дуже добре вже знають. Я від щирого серця хочу подякувати всім вам, хто йде пліч о пліч зі мною цей довгий, тернистий шлях війни», – йдеться у дописі.
Волинський волонтер отримав нагороду від Міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ
Волинський волонтер отримав нагороду від Міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ
Волинський волонтер отримав нагороду від Міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ

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Теги: Мазурок, Нововолинськ, волонтер
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