«Поблизу Кремінної та Сватового є певний успіх», – Гайдай





Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону, пише



«Поблизу Кремінної та Сватового є певний успіх, вони (ЗСУ – ред.) потроху просуваються, але все одно кожен метр звільнення Луганської області дається дуже важко, бо вже нема ефекту несподіваності і окупанти підготувалися, побудували оборонні споруди, все замінували», – підкреслив він.



За його словами, російські окупанти стягнули велику кількість техніки. У них є план здійснити контрнаступ в напрямку Куп'янська, то в районі Сватового вони також накопичують особовий склад.



Гайдай додав, що Білогорівка зруйнована повністю. Наразі українські військові тримають оборону, однак росіяни майже цілодобового намагаються наступати.



Крім того, він зазначив, що ЗСУ вже знаходяться біля Кремінної.



«На Бахмутському напрямку росіяни влобову штурмують наші позиції, незважаючи на втрати, а між Сватовим, Кремінною та Старобільськом переважно сільська місцевість – окупантам у разі відступу між цими містами ніде буде окопуватися», – підсумував Гайдай.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові продовжують поступово просуватися у Луганській області. Зокрема, є позитивні результати неподалік Кремінної та Сватового.Про це повідомив глава Луганської ОВАв ефірі національного телемарафону, пише Слово і Діло «Поблизу Кремінної та Сватового є певний успіх, вони (ЗСУ – ред.) потроху просуваються, але все одно кожен метр звільнення Луганської області дається дуже важко, бо вже нема ефекту несподіваності і окупанти підготувалися, побудували оборонні споруди, все замінували», – підкреслив він.За його словами, російські окупанти стягнули велику кількість техніки. У них є план здійснити контрнаступ в напрямку Куп'янська, то в районі Сватового вони також накопичують особовий склад.Гайдай додав, що Білогорівка зруйнована повністю. Наразі українські військові тримають оборону, однак росіяни майже цілодобового намагаються наступати.Крім того, він зазначив, що ЗСУ вже знаходяться біля Кремінної.«На Бахмутському напрямку росіяни влобову штурмують наші позиції, незважаючи на втрати, а між Сватовим, Кремінною та Старобільськом переважно сільська місцевість – окупантам у разі відступу між цими містами ніде буде окопуватися», – підсумував Гайдай.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію