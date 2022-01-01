Курс валют у Луцьку 12 грудня





Про це повідомляє



Євро купують за 41,60, а продають за 41,80.



Щодо польського злотого, то його купують за 8,75, а продають 8,95.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 12 грудня долар продають за 39,90, а купують за 40,05.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 41,60, а продають за 41,80.Щодо польського злотого, то його купують за 8,75, а продають 8,95.

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