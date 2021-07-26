На Волині рятувальники відбуксирували 8 вантажних автомобілів та рейсовий автобус

На Волині рятувальники відбуксирували 8 вантажних автомобілів та рейсовий автобус
У період з 5 по 11 грудня 2022 року підрозділи пожежно-рятувальної служби області ліквідували 14 пожеж, на яких врятували 3 людини: серед них - 1 дитину. Також здійснили 26 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Волинські рятувальники здійснили 26 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт, серед яких надання допомоги щодо наслідків ускладнення погодних умов. Зі складних ділянок доріг відбуксирували 8 вантажних автомобілів, 1 рейсовий автобус, 1 снігоочисну вантажівку. Загалом надали допомогу 10 людям.
На Волині рятувальники відбуксирували 8 вантажних автомобілів та рейсовий автобус

Також вони проводили розкряжування 11 аварійних дерев та прибирання їх з доріг. Від ГУ ДСНС області було залучено 19 одиниць техніки та 74 чоловіка особового складу.
На Волині рятувальники відбуксирували 8 вантажних автомобілів та рейсовий автобус
На Волині рятувальники відбуксирували 8 вантажних автомобілів та рейсовий автобус
На Волині рятувальники відбуксирували 8 вантажних автомобілів та рейсовий автобус

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Теги: Волинь, рятувальники, пожежі
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