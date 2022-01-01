СБУ затримала на Миколаївщині колаборанта, який продавав награбоване окупантами майно українців



Під час окупації Снігурівки він допомагав агресору «заробляти».



Про це повідомили у пресслужбі



Зокрема, на своїй торговій точці він реалізовував продукцію, викрадену окупантами з міських магазинів. Серед них – автозапчастини та засоби для обслуговування автомобілів.

Більшу частину одержаних прибутків передавав загарбникам. За це колаборант безперешкодно пересувався містом.



Після звільнення Снігурівки зловмисник намагався «залягти на дно». Але співробітники СБУ завадили йому уникнути відповідальності і затримали.



Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили велику кількість викрадених товарів.



Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).



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