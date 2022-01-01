На Ковельщині сьогодні лунатимуть вибухи

На Ковельщині сьогодні лунатимуть вибухи
Жителів Ковельського району попереджають про вибухотехнічні роботи сьогодні, 12 грудня.

Про це написав голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

"Близько 12:00 мешканці деяких громад на півночі Ковельського району можуть чути звуки вибухів. Зберігайте спокій! Це наші військові проводять вибухотехнічні роботи. Віримо в ЗСУ!" - йдеться в повідомленні.

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Теги: Ковельщина, вибухи, Волинь, військові
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