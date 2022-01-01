ЗСУ за добу ліквідували 620 окупантів та 24 танки





Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 12.12 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 94 760 (+620) осіб ліквідовано,



танків ‒ 2 966 (+24) од,



бойових броньованих машин ‒ 5 928 (+8) од,



артилерійських систем – 1929 (+1) од,



РСЗВ – 397 (+0) од,



засобів ППО ‒ 211 (+0) од,



літаків – 281 (+0) од,



гелікоптерів – 264 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+4),



крилатих ракет ‒ 592 (+0),



кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 4544 (+4) од,



спеціальної техніки ‒ 169 (+2).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія втратила у загарбницькій війні з початку агресії 94 760 військових.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.особового складу ‒ близько 94 760 (+620) осіб ліквідовано,танків ‒ 2 966 (+24) од,бойових броньованих машин ‒ 5 928 (+8) од,артилерійських систем – 1929 (+1) од,РСЗВ – 397 (+0) од,засобів ППО ‒ 211 (+0) од,літаків – 281 (+0) од,гелікоптерів – 264 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+4),крилатих ракет ‒ 592 (+0),кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4544 (+4) од,спеціальної техніки ‒ 169 (+2).

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