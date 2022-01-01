ЗСУ за добу ліквідували 620 окупантів та 24 танки
Сьогодні, 10:05
Росія втратила у загарбницькій війні з початку агресії 94 760 військових.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 12.12 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 94 760 (+620) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2 966 (+24) од,
бойових броньованих машин ‒ 5 928 (+8) од,
артилерійських систем – 1929 (+1) од,
РСЗВ – 397 (+0) од,
засобів ППО ‒ 211 (+0) од,
літаків – 281 (+0) од,
гелікоптерів – 264 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+4),
крилатих ракет ‒ 592 (+0),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4544 (+4) од,
спеціальної техніки ‒ 169 (+2).
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Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 12.12 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 94 760 (+620) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2 966 (+24) од,
бойових броньованих машин ‒ 5 928 (+8) од,
артилерійських систем – 1929 (+1) од,
РСЗВ – 397 (+0) од,
засобів ППО ‒ 211 (+0) од,
літаків – 281 (+0) од,
гелікоптерів – 264 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+4),
крилатих ракет ‒ 592 (+0),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4544 (+4) од,
спеціальної техніки ‒ 169 (+2).
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