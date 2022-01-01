ЗСУ за добу ліквідували 620 окупантів та 24 танки

ЗСУ за добу ліквідували 620 окупантів та 24 танки
Росія втратила у загарбницькій війні з початку агресії 94 760 військових.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 12.12 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 94 760 (+620) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 966 (+24) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 928 (+8) од,

артилерійських систем – 1929 (+1) од,

РСЗВ – 397 (+0) од,

засобів ППО ‒ 211 (+0) од,

літаків – 281 (+0) од,

гелікоптерів – 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+4),

крилатих ракет ‒ 592 (+0),

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4544 (+4) од,

спеціальної техніки ‒ 169 (+2).

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Теги: Росія, Україна, війна
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