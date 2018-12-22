На Волині зіткнулися автобус з людьми, бус та легковик: є постраждалі. ВІДЕО
Сьогодні, 10:40
ДТП за участю двох авто та рейсового автобуса сталася вранці біля 12 грудня біля Торчина.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Як видно на відео, внаслідок зіткнення значно потрощений мікроавтобус «Віто».
У швидкій повідомили, що у ДТП постраждав водій «Віто», його доставили у лікарню, а водій автобуса відмовився від госпіталізації. Зазначається, що з пасажирів ніхто не постраждав.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Як видно на відео, внаслідок зіткнення значно потрощений мікроавтобус «Віто».
У швидкій повідомили, що у ДТП постраждав водій «Віто», його доставили у лікарню, а водій автобуса відмовився від госпіталізації. Зазначається, що з пасажирів ніхто не постраждав.
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