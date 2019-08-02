Біля «Ягодина» рух до кордону заблокували вантажівки

Біля «Ягодина» рух до кордону заблокували вантажівки
Поблизу «Ягодина» між селами Римачі та Старовойтове на ділянці траси близько двох кілометрів рух в бік кордону заблокували вантажівки.

Рух був заблокований 12 грудня станом на 9:00, - пише Район.Любомль.

Вантажівки стоять на трасі у два-три ряди.

Легкові авто, аби проїхати цю ділянку дороги, змушені виїжджати на зустрічну смугу.

На початку заблокованого шляху вже працювали поліцейські, які намагаються звільнити смугу для проїзду.

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Теги: заблокували вантажівки, Ягодин, рух
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