Біля «Ягодина» рух до кордону заблокували вантажівки





Рух був заблокований 12 грудня станом на 9:00, - пише



Вантажівки стоять на трасі у два-три ряди.



Легкові авто, аби проїхати цю ділянку дороги, змушені виїжджати на зустрічну смугу.



На початку заблокованого шляху вже працювали поліцейські, які намагаються звільнити смугу для проїзду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поблизу «Ягодина» між селами Римачі та Старовойтове на ділянці траси близько двох кілометрів рух в бік кордону заблокували вантажівки.Рух був заблокований 12 грудня станом на 9:00, - пише Район.Любомль. Вантажівки стоять на трасі у два-три ряди.Легкові авто, аби проїхати цю ділянку дороги, змушені виїжджати на зустрічну смугу.На початку заблокованого шляху вже працювали поліцейські, які намагаються звільнити смугу для проїзду.

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