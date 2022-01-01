Національна спілка журналістів документує історії колег, чиї долі змінила війна





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В рамках ініціативи «Журналісти важливі. Історії життя та роботи в умовах війни» буде виготовлено понад 20 професійних відеосюжетів та понад 70 скайп-свідчень, а також будуть опубліковані текстові історії про 100 медійників на сайті НСЖУ – світ має дізнатися журналістські історії війни.



Родина журналістів Івана та Наталії Леонових лише в евакуації дізналася, що лишилася без нічого. Їхній будинок в Ірпені вщент зруйнований після обстрілів.



«Ми виїхали 4 березня вранці. Наступного дня вже багато наших знайомих потрапили на ті всесвітньо відомі кадри, де люди ховаються від обстрілів під мостом», – розповідає журналіст видання «Україна молода» Іван Леонов, який до евакуації, ховаючись у підвалі, продовжував працювати.



Двічі біженка – журналістка Марина Курапцева вдруге була змушена рятуватися від «русского міра». У 2014 році евакуюватися з Донеччини, а навесні 2022-го – зі вщент зруйнованої Бородянки на Київщині. Наразі вона в Німеччині, і чи буде повертатися в Україну, поки що не знає. Бо каже – втретє пережити подібне вже не стане сил.



«26 лютого я припинила працювати, коли знайома, яка жила на околиці міста, написала, що російська колона розбила перший будинок і загинули люди. Я спакувала робочий ноутбук, взяла «тривожну валізку», і ми побігли в бомбосховище поруч з будинком… На витяжці, яка була в бомбосховищі, вишикувалася ціла «батарея» з дитячих пляшечок. Оці малючки, яких там замотували в пелюшки, вагітні жінки, собаки й коти, старі люди – всіх охопило відчуття відчаю», – згадує у скайп-інтервʼю для НСЖУ Марина Курапцева.







Журналістка з Глухова Оксана Ковальова розповідає: від голодної смерті врятувала себе та дітей, коли переїхала жити й працювати в прикордонну Велику Писарівку на Сумщині. Бо війна залишила її без засобів для існування.



«Одна волонтерка порадила мені підписатись на телеграм-канал НСЖУ, і от там я знайшла вакансію, шукали журналіста у газету «Ворскла», – розповідає Оксана. – Я знала, що це такий населений пункт, звідки «найгарячіші» військові зведення. Це було в червні, всі були здивовані, що я приїхала, тоді як, наприклад, чоловіки-фотографи з різних видань відмовлялись їхати в цю точку. Я побачила, що, попри таку близькість до фронту, у Великій Писарівці живуть люди, редакція стабільна, і відчула, що мені не страшно. Тому я взяла дітей і поїхала туди працювати».



Зараз Оксана Ковальова виїздить із військовими на «нуль» та робить репортажі. А від НСЖУ редакція «Ворскли» отримала для журналістки захисне спорядження, яке для Спілки журналістів надали у співпраці штаб-квартира ЮНЕСКО та Міжнародна федерація журналістів.



Кожна журналістська історія – про силу духу, незламність та професіоналізм українських медійників, говорить голова НСЖУ Сергій Томіленко.



«Ми як найбільша журналістська організація щодня на звʼязку з нашими колегами та редакціями. В перші тижні та місяці війни ми залучали допомогу наших міжнародних партнерів, аби закрити першочергові потреби, з якими зіткнулися журналісти – це захисне спорядження, обладнання, матеріальна допомога, допомога в релокації видань. Нині ж розуміємо, що історії журналістів – це важливі свідчення, які повинен знати світ – міжнародні журналістські та правозахисні організації. Близько сотні колег готові розповісти свої часом тяжкі та шокуючі історії, щоб і українці, і люди в усьому світі знали правду про стійкість українських журналістів, які проходять надзвичайні випробування цієї несправедливої війни», – каже Сергій Томіленко.







До медіа-виробництва залучені три професійні телевізійні групи на чолі із Дмитром Чистяковим, Аліною Кравченко та Сергієм Вендіним, онлайн-розповіді готують досвідчені журналісти Леся Карлова, Ольга Боглевська і Данило Вереїтін. До творчо-виробничого процесу (координація та фінальна адаптація і монтаж) долучені Сергій Томіленко, Ліна Кущ, Сніжана Кутракова, Антон Перепелиця, Ілля Суздалєв, Валентина Пустіва, Богдана Стельмах. Абсолютна більшість команди з продакшину історій – медійники, які є вимушеними переселенцями або з часів повномасштабного російського вторгнення цього року, або від початку російської агресії у 2014 році.



Проект «Журналісти важливі. ІСТОРІЇ життя та роботи в умовах війни» реалізує Національна спілка журналістів України за підтримки шведської правозахисної організації Civil Rights Defenders.



Відео історії журналістів виходять на





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дні та тижні під обстрілами, евакуація через десятки блок-постів і ворожу територію, друк на принтерах «бойових листків», релокація редакцій та волонтерство – війна вплинула на долі тисяч журналістів в Україні. Як вдалося в буквальному значенні слова вижити і продовжити професійну діяльність – історії про це готує команда Національної спілки журналістів України за підтримки шведської правозахисної організації Civil Rights Defenders.Про це йдеться на сайті НСЖУ.В рамках ініціативи «Журналісти важливі. Історії життя та роботи в умовах війни» буде виготовлено понад 20 професійних відеосюжетів та понад 70 скайп-свідчень, а також будуть опубліковані текстові історії про 100 медійників на сайті НСЖУ – світ має дізнатися журналістські історії війни.Родина журналістівталише в евакуації дізналася, що лишилася без нічого. Їхній будинок в Ірпені вщент зруйнований після обстрілів.«Ми виїхали 4 березня вранці. Наступного дня вже багато наших знайомих потрапили на ті всесвітньо відомі кадри, де люди ховаються від обстрілів під мостом», – розповідає журналіст видання «Україна молода» Іван Леонов, який до евакуації, ховаючись у підвалі, продовжував працювати.Двічі біженка – журналісткавдруге була змушена рятуватися від «русского міра». У 2014 році евакуюватися з Донеччини, а навесні 2022-го – зі вщент зруйнованої Бородянки на Київщині. Наразі вона в Німеччині, і чи буде повертатися в Україну, поки що не знає. Бо каже – втретє пережити подібне вже не стане сил.«26 лютого я припинила працювати, коли знайома, яка жила на околиці міста, написала, що російська колона розбила перший будинок і загинули люди. Я спакувала робочий ноутбук, взяла «тривожну валізку», і ми побігли в бомбосховище поруч з будинком… На витяжці, яка була в бомбосховищі, вишикувалася ціла «батарея» з дитячих пляшечок. Оці малючки, яких там замотували в пелюшки, вагітні жінки, собаки й коти, старі люди – всіх охопило відчуття відчаю», – згадує у скайп-інтервʼю для НСЖУ Марина Курапцева.Журналістка з Глуховарозповідає: від голодної смерті врятувала себе та дітей, коли переїхала жити й працювати в прикордонну Велику Писарівку на Сумщині. Бо війна залишила її без засобів для існування.«Одна волонтерка порадила мені підписатись на телеграм-канал НСЖУ, і от там я знайшла вакансію, шукали журналіста у газету «Ворскла», – розповідає Оксана. – Я знала, що це такий населений пункт, звідки «найгарячіші» військові зведення. Це було в червні, всі були здивовані, що я приїхала, тоді як, наприклад, чоловіки-фотографи з різних видань відмовлялись їхати в цю точку. Я побачила, що, попри таку близькість до фронту, у Великій Писарівці живуть люди, редакція стабільна, і відчула, що мені не страшно. Тому я взяла дітей і поїхала туди працювати».Зараз Оксана Ковальова виїздить із військовими на «нуль» та робить репортажі. А від НСЖУ редакція «Ворскли» отримала для журналістки захисне спорядження, яке для Спілки журналістів надали у співпраці штаб-квартира ЮНЕСКО та Міжнародна федерація журналістів.Кожна журналістська історія – про силу духу, незламність та професіоналізм українських медійників, говорить голова НСЖУ«Ми як найбільша журналістська організація щодня на звʼязку з нашими колегами та редакціями. В перші тижні та місяці війни ми залучали допомогу наших міжнародних партнерів, аби закрити першочергові потреби, з якими зіткнулися журналісти – це захисне спорядження, обладнання, матеріальна допомога, допомога в релокації видань. Нині ж розуміємо, що історії журналістів – це важливі свідчення, які повинен знати світ – міжнародні журналістські та правозахисні організації. Близько сотні колег готові розповісти свої часом тяжкі та шокуючі історії, щоб і українці, і люди в усьому світі знали правду про стійкість українських журналістів, які проходять надзвичайні випробування цієї несправедливої війни», – каже Сергій Томіленко.До медіа-виробництва залучені три професійні телевізійні групи на чолі ізта, онлайн-розповіді готують досвідчені журналісти. До творчо-виробничого процесу (координація та фінальна адаптація і монтаж) долучені. Абсолютна більшість команди з продакшину історій – медійники, які є вимушеними переселенцями або з часів повномасштабного російського вторгнення цього року, або від початку російської агресії у 2014 році.Проект «Журналісти важливі. ІСТОРІЇ життя та роботи в умовах війни» реалізує Національна спілка журналістів України за підтримки шведської правозахисної організації Civil Rights Defenders.Відео історії журналістів виходять на Youtube-каналі НСЖУ , а текстові розповіді – на сайті Спілки у спеціальному розділі ІСТОРІЇ . Всі матеріали анонсуються в журналістському телеграм-каналі SPILKA News

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