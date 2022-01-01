Кулеба вважає реальним повний блекаут в Україні

Кулеба вважає реальним повний блекаут в Україні
Повний блекаут в Україні є реалістичним сценарієм. При цьому українська влада не очікує масового виїзду жителів у зв'язку зі складними умовами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби німецькому виданню ARD.

Він наголосив, що масовані атаки Росії на об'єкти енергопостачання ставлять уряд та народ перед величезними проблемами, особливо взимку.

При цьому Кулеба вважає, що навіть за повного блекауту українці не будуть масово виїжджати з країни. За його словами, скоріше буде віддік людей у сільську місцевість, де є можливість опалюватися дровами.

Міністр зазначив, що для того, аби пройти зиму Україні потрібна невійськова допомога, особливо генератори та трансформатори.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Кулеба, блекаут
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ще одна громада на Волині просить обленерго врегулювати відключення світла у селах
Сьогодні, 12:13
Яка ситуація з електроенергією в Україні станом на ранок 12 грудня
Сьогодні, 11:59
Кулеба вважає реальним повний блекаут в Україні
Сьогодні, 11:44
Під Миколаєвом чоловік продавав награбоване окупантами майно українців. ФОТО
Сьогодні, 11:30
Національна спілка журналістів документує історії колег, чиї долі змінила війна
Сьогодні, 11:16
Схожі новини
Кулеба розкритикував роль Московського патріархату у війні Кулеба розкритикував роль Московського патріархату у війні
11 грудень, 08:00
Як блекаут вплинув на роботу «Луцьктепла» Як блекаут вплинув на роботу «Луцьктепла»
08 грудень, 15:47
У разі блекауту радіо- і телезв'язок в Україні працюватимуть мінімум три доби У разі блекауту радіо- і телезв'язок в Україні працюватимуть мінімум три доби
08 грудень, 06:16
Як постачатимуть воду лучанам у випадку блекауту Як постачатимуть воду лучанам у випадку блекауту
05 грудень, 11:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У лучанина посеред вулиці знайшли пакунок з наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 13:15
 0
46-річна волинянка торгувала метадоном. ФОТО
Сьогодні, 13:00
 0
СБУ затримала трьох мешканок Донеччини, які наводили ракети на школи і пологові будинки
Сьогодні, 12:45
 0
«Поховав дружину під обстрілами», – історія переселенця з Лиману, який переїхав на Волинь
Сьогодні, 12:27
 0
Ще одна громада на Волині просить обленерго врегулювати відключення світла у селах
Сьогодні, 12:13
 0
Медіа
відео
1/8