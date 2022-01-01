Кулеба вважає реальним повний блекаут в Україні





Про це повідомляє Дмитра Кулеби німецькому виданню ARD.



Він наголосив, що масовані атаки Росії на об'єкти енергопостачання ставлять уряд та народ перед величезними проблемами, особливо взимку.



При цьому Кулеба вважає, що навіть за повного блекауту українці не будуть масово виїжджати з країни. За його словами, скоріше буде віддік людей у сільську місцевість, де є можливість опалюватися дровами.



Міністр зазначив, що для того, аби пройти зиму Україні потрібна невійськова допомога, особливо генератори та трансформатори.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Повний блекаут в Україні є реалістичним сценарієм. При цьому українська влада не очікує масового виїзду жителів у зв'язку зі складними умовами.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справнімецькому виданню ARD.Він наголосив, що масовані атаки Росії на об'єкти енергопостачання ставлять уряд та народ перед величезними проблемами, особливо взимку.При цьому Кулеба вважає, що навіть за повного блекауту українці не будуть масово виїжджати з країни. За його словами, скоріше буде віддік людей у сільську місцевість, де є можливість опалюватися дровами.Міністр зазначив, що для того, аби пройти зиму Україні потрібна невійськова допомога, особливо генератори та трансформатори.

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