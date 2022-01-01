Яка ситуація з електроенергією в Україні станом на ранок 12 грудня

Яка ситуація з електроенергією в Україні станом на ранок 12 грудня
Станом на ранок 12 грудня в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності. За минулий тиждень енергосистема зазнала три російські атаки – вже восьма масована ракетна атака у понеділок 5 грудня та дві локальні атаки артилерією та безпілотниками на півдні та сході країни у вихідні.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Руйнування, яких завдав ворог енергосистемі, наразі не дозволяють у повній мірі використовувати потужності теплових електростанцій, необхідний додатковий час для відновлення їх роботи.

На Одещині ситуація все ще складна, відновлення живлення споживачів триває.

Бригади «Укренерго», генерації та обленерго спільно працюють над усуненням наслідків російських атак на енергетичну систему України.

Через складність пошкоджень роботи тривають довше та ускладнюються поганою погодою (поривчастий вітер з мокрим снігом). Але ми докладаємо максимум зусиль для покращення ситуації з енергопостачанням.

Наразі для забезпечення балансу в енергосистемі до кожного обленерго доведено ліміти споживання електроенергії.

Для дотримання лімітів діють обмеження споживання. При перевищенні доведених лімітів, застосовуються аварійні відключення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: електроенергія, світло, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Поховав дружину під обстрілами», – історія переселенця з Лиману, який переїхав на Волинь
Сьогодні, 12:27
Ще одна громада на Волині просить обленерго врегулювати відключення світла у селах
Сьогодні, 12:13
Яка ситуація з електроенергією в Україні станом на ранок 12 грудня
Сьогодні, 11:59
Кулеба вважає реальним повний блекаут в Україні
Сьогодні, 11:44
Під Миколаєвом чоловік продавав награбоване окупантами майно українців. ФОТО
Сьогодні, 11:30
Схожі новини
Тепло, вода, світло: яка ситуація у Луцьку та на Волині 26 листопада Тепло, вода, світло: яка ситуація у Луцьку та на Волині 26 листопада
26 листопад, 10:32
У Луцьку електроенергію можуть увімкнути швидше, ніж за добу, – Поліщук У Луцьку електроенергію можуть увімкнути швидше, ніж за добу, – Поліщук
23 листопад, 16:43
Повідомили, коли у лучан з'явиться світло Повідомили, коли у лучан з'явиться світло
01 листопад, 17:45
Волинян просять допомогти у відновленні електроенергії Волинян просять допомогти у відновленні електроенергії
23 жовтень, 10:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У лучанина посеред вулиці знайшли пакунок з наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 13:15
 0
46-річна волинянка торгувала метадоном. ФОТО
Сьогодні, 13:00
 0
СБУ затримала трьох мешканок Донеччини, які наводили ракети на школи і пологові будинки
Сьогодні, 12:45
 0
«Поховав дружину під обстрілами», – історія переселенця з Лиману, який переїхав на Волинь
Сьогодні, 12:27
 0
Ще одна громада на Волині просить обленерго врегулювати відключення світла у селах
Сьогодні, 12:13
 0
Медіа
відео
1/8