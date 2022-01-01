Яка ситуація з електроенергією в Україні станом на ранок 12 грудня





Про це повідомляє



Руйнування, яких завдав ворог енергосистемі, наразі не дозволяють у повній мірі використовувати потужності теплових електростанцій, необхідний додатковий час для відновлення їх роботи.



На Одещині ситуація все ще складна, відновлення живлення споживачів триває.



Бригади «Укренерго», генерації та обленерго спільно працюють над усуненням наслідків російських атак на енергетичну систему України.



Через складність пошкоджень роботи тривають довше та ускладнюються поганою погодою (поривчастий вітер з мокрим снігом). Але ми докладаємо максимум зусиль для покращення ситуації з енергопостачанням.



Наразі для забезпечення балансу в енергосистемі до кожного обленерго доведено ліміти споживання електроенергії.



Для дотримання лімітів діють обмеження споживання. При перевищенні доведених лімітів, застосовуються аварійні відключення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на ранок 12 грудня в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності. За минулий тиждень енергосистема зазнала три російські атаки – вже восьма масована ракетна атака у понеділок 5 грудня та дві локальні атаки артилерією та безпілотниками на півдні та сході країни у вихідні.Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".Руйнування, яких завдав ворог енергосистемі, наразі не дозволяють у повній мірі використовувати потужності теплових електростанцій, необхідний додатковий час для відновлення їх роботи.На Одещині ситуація все ще складна, відновлення живлення споживачів триває.Бригади «Укренерго», генерації та обленерго спільно працюють над усуненням наслідків російських атак на енергетичну систему України.Через складність пошкоджень роботи тривають довше та ускладнюються поганою погодою (поривчастий вітер з мокрим снігом). Але ми докладаємо максимум зусиль для покращення ситуації з енергопостачанням.Наразі для забезпечення балансу в енергосистемі до кожного обленерго доведено ліміти споживання електроенергії.Для дотримання лімітів діють обмеження споживання. При перевищенні доведених лімітів, застосовуються аварійні відключення.

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