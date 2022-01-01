Ще одна громада на Волині просить обленерго врегулювати відключення світла у селах

Ще одна громада на Волині просить обленерго врегулювати відключення світла у селах
Голова Підгайцівської сільської ради Юрій Семенюк звернувся до ПаАТ «Волиньобленерго» з проханням забезпечити справедливу і рівномірну черговість розподілу доступної потужності та електроенергії між споживачами сіл Підгайцівської громади та навколишніх громад, відкоригувати віялові відключення та забезпечити безперебійне електропостачання у денні години.

Про це йдеться на сайті громади.

З його слів, ситуація із частими відключеннями електроенергії на довгі проміжки часу створила у селах Підгайцівської громади напружену ситуацію серед місцевих мешканців. Люди все частіше скаржаться, на відхилення вимкнень електроенергії від графіків, що не дозволяє людям спланувати свій час, підлаштуватись під робочий графік та налагодити побут.

Просять звернути увагу, що у Підгайцівській громаді діти навчаються за змішаною формою навчання або повністю онлайн, тобто педагогам важко налагодити освітній процес через постійну відсутність світла та, як наслідок - якісного інтернету, що ускладнює освітній процес і вчителям, і учням, тримає учасників навчального процесу у постійному стресі.

Вихованці дитсадків та вихователі теж потерпають від відсутності електроенергії, що призводить до зниження температурного режиму у приміщеннях через часті та ненормовані вимкнення. Це не дозволяє прогрівати будівлі належним чином, адже одночасний обігрів генераторами у майже 30 освітніх закладів громади забезпечити неможливо. Також виникають проблеми із забезпеченням гарячим харчуванням у школах та дитсадках, оскільки усі плити та духові шафи, згідно вимог Кабміну – індукційні.

Амбулаторії та ФАПи громади теж змушені скорочувати робочий день та відмовляти у прийомі пацієнтів через відсутність електроенергії.

"Просимо Вас відрегулювати графік планових відключень на території сіл Підгайцівської сільської ради, врахувавши, що тут працює чимало промислових та аграрних підприємств, які є бюджетоутворювальними і для громади, і для Волині загалом. Збільшення фінансового навантаження через забезпечення безперебійної роботи підприємств, магазинів, аптек за рахунок генераторів та спалювання великої кількості пального, негативно вплине на формування цін на продукцію та послуги для населення.

Просимо Вас забезпечити справедливу і рівномірну черговість розподілу доступної потужності та електроенергії між споживачами сіл Підгайцівської громади та навколишніх громад, відкоригувати віялові відключення та забезпечити безперебійне електропостачання у денні години.

Інформуємо, що після укрупнення районів та громад, до Підгайцівської громади увійшло 20 сіл Луцького та Ківерцівського районів. Ось їх перелік: Підгайці, Крупа, Струмівка; Лище, Воротнів; Романів, Ботин, Верхівка, Новокотів; Липини, Борохів, Вишнів, Діброва; Звірів, Веснянка, Олександрія; Піддубці, Гаразджа; Хорлупи, Пальче.

Сподіваємося, що ви врахуєте прохання Підгайцівської сільської ради та усіх 26 тисяч її мешканців", - йдеться у заяві.
Ще одна громада на Волині просить обленерго врегулювати відключення світла у селах
Ще одна громада на Волині просить обленерго врегулювати відключення світла у селах

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Теги: Волинь, Підгайці, відключення світла
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