СБУ затримала трьох мешканок Донеччини, які наводили ракети на школи і пологові будинки





Про це



Зловмисники збирали розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони на території Бахмута і Торецька.



Крім цього, передавали ворогу локації електричних підстанцій та соціальних об’єктів, серед яких школи, пологові будинки і студентські гуртожитки.



Отримані відомості окупанти планували використати для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських містах.



Однак, співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили, задокументували злочинну діяльність і затримали учасників російської агентурної групи.



Серед затриманих ˗ троє місцевих мешканок, яких підконтрольне РФ «мдб «ДНР» завербувало після початку повномасштабного вторгнення.

Вони отримали російські паспорти, які планували використати для виїзду до країни-агресора у разі успішного виконання ворожих завдань.



Для збору розвідінформації агенти особисто обходили територію населених пунктів і робили позначки на електронних картах.

Потім отриману інформацію передавали своєму «зв’язковому», який перебуває у тимчасово захопленій Горлівці.



А він вже «звітував» куратору агентурної мережі. Нею виявилась заступниця керівника підконтрольного рф місцевого «мдб «ДНР».



Для комунікації використовували заздалегідь відпрацьований анонімний канал інтернет-звʼязку.



Саме через нього агенти пересилали координати українських об’єктів з матеріалами фото-, відеофіксації та детальним описом.



Під час обшуків за місцями перебування зловмисниць правоохоронці виявили:



▪️ комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами законспірованого листування з ворогом;



▪️ паспорти РФ.



Наразі слідчі Служби безпеки повідомили трьом фігуранткам про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.



Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності ворожої агентури.



Заходи з викриття проводили співробітники СБУ Вінницької області у взаємодії з Департаментом контррозвідки Служби безпеки за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала розгалужену агентурну мережу спецслужб РФ в результаті спецоперації в Донецькій області.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Зловмисники збирали розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони на території Бахмута і Торецька.Крім цього, передавали ворогу локації електричних підстанцій та соціальних об’єктів, серед яких школи, пологові будинки і студентські гуртожитки.Отримані відомості окупанти планували використати для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських містах.Однак, співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили, задокументували злочинну діяльність і затримали учасників російської агентурної групи.Серед затриманих ˗ троє місцевих мешканок, яких підконтрольне РФ «мдб «ДНР» завербувало після початку повномасштабного вторгнення.Вони отримали російські паспорти, які планували використати для виїзду до країни-агресора у разі успішного виконання ворожих завдань.Для збору розвідінформації агенти особисто обходили територію населених пунктів і робили позначки на електронних картах.Потім отриману інформацію передавали своєму «зв’язковому», який перебуває у тимчасово захопленій Горлівці.А він вже «звітував» куратору агентурної мережі. Нею виявилась заступниця керівника підконтрольного рф місцевого «мдб «ДНР».Для комунікації використовували заздалегідь відпрацьований анонімний канал інтернет-звʼязку.Саме через нього агенти пересилали координати українських об’єктів з матеріалами фото-, відеофіксації та детальним описом.Під час обшуків за місцями перебування зловмисниць правоохоронці виявили:▪️ комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами законспірованого листування з ворогом;▪️ паспорти РФ.Наразі слідчі Служби безпеки повідомили трьом фігуранткам про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності ворожої агентури.Заходи з викриття проводили співробітники СБУ Вінницької області у взаємодії з Департаментом контррозвідки Служби безпеки за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.

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