СБУ затримала трьох мешканок Донеччини, які наводили ракети на школи і пологові будинки

СБУ затримала трьох мешканок Донеччини, які наводили ракети на школи і пологові будинки
Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала розгалужену агентурну мережу спецслужб РФ в результаті спецоперації в Донецькій області.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зловмисники збирали розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони на території Бахмута і Торецька.

Крім цього, передавали ворогу локації електричних підстанцій та соціальних об’єктів, серед яких школи, пологові будинки і студентські гуртожитки.

Отримані відомості окупанти планували використати для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських містах.

Однак, співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили, задокументували злочинну діяльність і затримали учасників російської агентурної групи.

Серед затриманих ˗ троє місцевих мешканок, яких підконтрольне РФ «мдб «ДНР» завербувало після початку повномасштабного вторгнення.
Вони отримали російські паспорти, які планували використати для виїзду до країни-агресора у разі успішного виконання ворожих завдань.

Для збору розвідінформації агенти особисто обходили територію населених пунктів і робили позначки на електронних картах.
Потім отриману інформацію передавали своєму «зв’язковому», який перебуває у тимчасово захопленій Горлівці.

А він вже «звітував» куратору агентурної мережі. Нею виявилась заступниця керівника підконтрольного рф місцевого «мдб «ДНР».

Для комунікації використовували заздалегідь відпрацьований анонімний канал інтернет-звʼязку.

Саме через нього агенти пересилали координати українських об’єктів з матеріалами фото-, відеофіксації та детальним описом.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисниць правоохоронці виявили:

▪️ комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами законспірованого листування з ворогом;

▪️ паспорти РФ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили трьом фігуранткам про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності ворожої агентури.
СБУ затримала трьох мешканок Донеччини, які наводили ракети на школи і пологові будинки

Заходи з викриття проводили співробітники СБУ Вінницької області у взаємодії з Департаментом контррозвідки Служби безпеки за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.

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Теги: Росія, Україна, війна
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