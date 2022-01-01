СБУ затримала трьох мешканок Донеччини, які наводили ракети на школи і пологові будинки
Сьогодні, 12:45
Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала розгалужену агентурну мережу спецслужб РФ в результаті спецоперації в Донецькій області.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Зловмисники збирали розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони на території Бахмута і Торецька.
Крім цього, передавали ворогу локації електричних підстанцій та соціальних об’єктів, серед яких школи, пологові будинки і студентські гуртожитки.
Отримані відомості окупанти планували використати для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських містах.
Однак, співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили, задокументували злочинну діяльність і затримали учасників російської агентурної групи.
Серед затриманих ˗ троє місцевих мешканок, яких підконтрольне РФ «мдб «ДНР» завербувало після початку повномасштабного вторгнення.
Вони отримали російські паспорти, які планували використати для виїзду до країни-агресора у разі успішного виконання ворожих завдань.
Для збору розвідінформації агенти особисто обходили територію населених пунктів і робили позначки на електронних картах.
Потім отриману інформацію передавали своєму «зв’язковому», який перебуває у тимчасово захопленій Горлівці.
А він вже «звітував» куратору агентурної мережі. Нею виявилась заступниця керівника підконтрольного рф місцевого «мдб «ДНР».
Для комунікації використовували заздалегідь відпрацьований анонімний канал інтернет-звʼязку.
Саме через нього агенти пересилали координати українських об’єктів з матеріалами фото-, відеофіксації та детальним описом.
Під час обшуків за місцями перебування зловмисниць правоохоронці виявили:
▪️ комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами законспірованого листування з ворогом;
▪️ паспорти РФ.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили трьом фігуранткам про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.
Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності ворожої агентури.
Заходи з викриття проводили співробітники СБУ Вінницької області у взаємодії з Департаментом контррозвідки Служби безпеки за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.
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Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Зловмисники збирали розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони на території Бахмута і Торецька.
Крім цього, передавали ворогу локації електричних підстанцій та соціальних об’єктів, серед яких школи, пологові будинки і студентські гуртожитки.
Отримані відомості окупанти планували використати для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських містах.
Однак, співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили, задокументували злочинну діяльність і затримали учасників російської агентурної групи.
Серед затриманих ˗ троє місцевих мешканок, яких підконтрольне РФ «мдб «ДНР» завербувало після початку повномасштабного вторгнення.
Вони отримали російські паспорти, які планували використати для виїзду до країни-агресора у разі успішного виконання ворожих завдань.
Для збору розвідінформації агенти особисто обходили територію населених пунктів і робили позначки на електронних картах.
Потім отриману інформацію передавали своєму «зв’язковому», який перебуває у тимчасово захопленій Горлівці.
А він вже «звітував» куратору агентурної мережі. Нею виявилась заступниця керівника підконтрольного рф місцевого «мдб «ДНР».
Для комунікації використовували заздалегідь відпрацьований анонімний канал інтернет-звʼязку.
Саме через нього агенти пересилали координати українських об’єктів з матеріалами фото-, відеофіксації та детальним описом.
Під час обшуків за місцями перебування зловмисниць правоохоронці виявили:
▪️ комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами законспірованого листування з ворогом;
▪️ паспорти РФ.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили трьом фігуранткам про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.
Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності ворожої агентури.
Заходи з викриття проводили співробітники СБУ Вінницької області у взаємодії з Департаментом контррозвідки Служби безпеки за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.
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