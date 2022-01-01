У лучанина посеред вулиці знайшли пакунок з наркотиками. ФОТО





Про це



На вулиці Володимирській у нього виявили пакунок, в якому знаходились наркотичні та психотропні речовини: близько 400 грам марихуани, 30 грам амфетаміну, 40 таблеток трамадолу.



Усе вилучене направили до Волинського НДЕКЦ для проведення експертизи.



Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.



За скоєне лучанину загрожує штраф від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років. Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Співробітники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області під час відпрацювання оперативної інформації викрили 28-річного лучанина на зберіганні наркотичних та психотропних речовин.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.На вулиці Володимирській у нього виявили пакунок, в якому знаходились наркотичні та психотропні речовини: близько 400 грам марихуани, 30 грам амфетаміну, 40 таблеток трамадолу.Усе вилучене направили до Волинського НДЕКЦ для проведення експертизи.Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.За скоєне лучанину загрожує штраф від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років. Триває слідство.

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