46-річна волинянка торгувала метадоном. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



На території міста жінка організувала та здійснювала збут наркотичного засобу метадон, методом «з рук в руки».



Під час санкціонованого обшуку у зловмисниці вилучили понад 40 таблеток та мобільний телефон.



До слова жінка у минулому вже притягувалася до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайства.



Її затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.



За фактом збуту наркотичного засобу триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 11 грудня, співробітники управління боротьби з наркозлочинністю області у співпраці із місцевими поліцейськими викрили та задокументували злочинну діяльність 46-річної жительки Нововолинська.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.На території міста жінка організувала та здійснювала збут наркотичного засобу метадон, методом «з рук в руки».Під час санкціонованого обшуку у зловмисниці вилучили понад 40 таблеток та мобільний телефон.До слова жінка у минулому вже притягувалася до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайства.Її затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.За фактом збуту наркотичного засобу триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

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