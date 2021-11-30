46-річна волинянка торгувала метадоном. ФОТО

46-річна волинянка торгувала метадоном. ФОТО
Учора, 11 грудня, співробітники управління боротьби з наркозлочинністю області у співпраці із місцевими поліцейськими викрили та задокументували злочинну діяльність 46-річної жительки Нововолинська.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

На території міста жінка організувала та здійснювала збут наркотичного засобу метадон, методом «з рук в руки».

Під час санкціонованого обшуку у зловмисниці вилучили понад 40 таблеток та мобільний телефон.

До слова жінка у минулому вже притягувалася до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайства.
46-річна волинянка торгувала метадоном. ФОТО

Її затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом збуту наркотичного засобу триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.


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Теги: метадон, Нововолинськ, жінка, торгівля
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