Війна забрала життя 24-річного волинянина Геннадія Андросюка
Сьогодні, 13:30
Помер 24-річний захисник із Волині Геннадій Андросюк.
Загибель Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у Волинській ОВА.
Захисник - житель села Якушів Ратнівського району. Хлопець навчався у Володимир-Волинському педагогічному фаховому коледжі ім. А. Ю. Кримського.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким юнака. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Загибель Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у Волинській ОВА.
Захисник - житель села Якушів Ратнівського району. Хлопець навчався у Володимир-Волинському педагогічному фаховому коледжі ім. А. Ю. Кримського.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким юнака. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
За тиждень 156 волинян захворіли на COVID-19
Сьогодні, 13:57
Війна забрала життя 24-річного волинянина Геннадія Андросюка
Сьогодні, 13:30
У лучанина посеред вулиці знайшли пакунок з наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 13:15
46-річна волинянка торгувала метадоном. ФОТО
Сьогодні, 13:00
Медіа