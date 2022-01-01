Війна забрала життя 24-річного волинянина Геннадія Андросюка

Війна забрала життя 24-річного волинянина Геннадія Андросюка
Помер 24-річний захисник із Волині Геннадій Андросюк.

Загибель Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у Волинській ОВА.

Захисник - житель села Якушів Ратнівського району. Хлопець навчався у Володимир-Волинському педагогічному фаховому коледжі ім. А. Ю. Кримського.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким юнака. Вічна пам'ять!

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Теги: Андросюк, загинув, Ратнівщина
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