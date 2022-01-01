За тиждень 156 волинян захворіли на COVID-19
Сьогодні, 13:57
З 5 до 12 грудня на Волині зареєстрували 156 випадків захворювання на COVID-19 (в тому числі дітей – 20, медичних працівників – 2), ріст на 5% в порівнянні з попереднім тижнем.
Про це повідомляє Центр контролю та профілактики хвороб у Волині.
Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:
Луцький район – 81 хворий
Володимирський район – 16 хворих
Камінь-Каширський район – 28 хворих
Ковельський район – 31 хворих.
Госпіталізували 40 осіб (26%), 116 осіб лікуються амбулаторно. За тиждень одужало – 50 осіб. Летальних випадків не зареєстрували.
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Про це повідомляє Центр контролю та профілактики хвороб у Волині.
Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:
Луцький район – 81 хворий
Володимирський район – 16 хворих
Камінь-Каширський район – 28 хворих
Ковельський район – 31 хворих.
Госпіталізували 40 осіб (26%), 116 осіб лікуються амбулаторно. За тиждень одужало – 50 осіб. Летальних випадків не зареєстрували.
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