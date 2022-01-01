За тиждень 156 волинян захворіли на COVID-19

За тиждень 156 волинян захворіли на COVID-19
З 5 до 12 грудня на Волині зареєстрували 156 випадків захворювання на COVID-19 (в тому числі дітей – 20, медичних працівників – 2), ріст на 5% в порівнянні з попереднім тижнем.

Про це повідомляє Центр контролю та профілактики хвороб у Волині.

Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:

Луцький район – 81 хворий

Володимирський район – 16 хворих

Камінь-Каширський район – 28 хворих

Ковельський район – 31 хворих.

Госпіталізували 40 осіб (26%), 116 осіб лікуються амбулаторно. За тиждень одужало – 50 осіб. Летальних випадків не зареєстрували.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: коронавірус, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За вбивство знайомого волинянин отримав вісім років тюрми
Сьогодні, 14:22
У «Дії» можна буде отримати витяг з Єдиного держреєстру
Сьогодні, 14:11
За тиждень 156 волинян захворіли на COVID-19
Сьогодні, 13:57
Амфетамін, канабіс, марихуана: у трьох волинян вилучили наркотики. ФОТО
Сьогодні, 13:45
Війна забрала життя 24-річного волинянина Геннадія Андросюка
Сьогодні, 13:30
Схожі новини
Кількість хворих на коронавірус за тиждень зменшилась на 41% Кількість хворих на коронавірус за тиждень зменшилась на 41%
28 листопад, 18:00
На Волині реєструють значно менше хворих на коронавірус На Волині реєструють значно менше хворих на коронавірус
21 листопад, 16:04
За тиждень на Волині від коронавірусу померло 2 людей За тиждень на Волині від коронавірусу померло 2 людей
14 листопад, 11:55
За тиждень на Волині на коронавірус захворіла 191 людина За тиждень на Волині на коронавірус захворіла 191 людина
07 листопад, 11:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Водій не впорався з керуванням: повідомили подробиці ДТП на Волині з пасажирським автобусом
Сьогодні, 14:41
 0
Збував психотропи: підозрюваний у наркозлочинах волинянин перебуватиме під вартою
Сьогодні, 14:35
 0
За вбивство знайомого волинянин отримав вісім років тюрми
Сьогодні, 14:22
 0
У «Дії» можна буде отримати витяг з Єдиного держреєстру
Сьогодні, 14:11
 0
За тиждень 156 волинян захворіли на COVID-19
Сьогодні, 13:57
 0
Медіа
відео
1/8