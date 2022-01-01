За тиждень 156 волинян захворіли на COVID-19





Про це повідомляє Центр контролю та профілактики хвороб у Волині.



Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:



Луцький район – 81 хворий



Володимирський район – 16 хворих



Камінь-Каширський район – 28 хворих



Ковельський район – 31 хворих.



Госпіталізували 40 осіб (26%), 116 осіб лікуються амбулаторно. За тиждень одужало – 50 осіб. Летальних випадків не зареєстрували.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 5 до 12 грудня на Волині зареєстрували 156 випадків захворювання на COVID-19 (в тому числі дітей – 20, медичних працівників – 2), ріст на 5% в порівнянні з попереднім тижнем.Про це повідомляє Центр контролю та профілактики хвороб у Волині.Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:Луцький район – 81 хворийВолодимирський район – 16 хворихКамінь-Каширський район – 28 хворихКовельський район – 31 хворих.Госпіталізували 40 осіб (26%), 116 осіб лікуються амбулаторно. За тиждень одужало – 50 осіб. Летальних випадків не зареєстрували.

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