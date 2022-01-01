За вбивство знайомого волинянин отримав вісім років тюрми
Сьогодні, 14:22
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 22-річного жителя села Жидичин Луцького району винуватим у заподіянні знайомому тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть (ч.2 ст. 121 КК України).
Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Доведено, що увечері 11 березня 2020 року нетверезий молодик у підсобній кімнаті в підвальному приміщенні Волинської обласної клінічної лікарні під час конфлікту побив потерпілого – двірника лікувального закладу, завдавши травм, від яких він помер.
Згідно з вироком суду наступних вісім років волинянин проведе за ґратами.
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Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Доведено, що увечері 11 березня 2020 року нетверезий молодик у підсобній кімнаті в підвальному приміщенні Волинської обласної клінічної лікарні під час конфлікту побив потерпілого – двірника лікувального закладу, завдавши травм, від яких він помер.
Згідно з вироком суду наступних вісім років волинянин проведе за ґратами.
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