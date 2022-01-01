У «Дії» можна буде отримати витяг з Єдиного держреєстру

У «Дії» можна буде отримати витяг з Єдиного держреєстру
Незабаром на порталі "Дія" можна буде отримати витяг з Єдиного державного реєстру.

Про це в Telegram повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Цифровізуємо один із найпопулярніших документів для ФОП. Незабаром на порталі "Дія" зможете миттєво отримати витяг з Єдиного державного реєстру. Розпочинаємо запис на бета-тест", – написав Федоров.

За його словами, витяг з ЄДР підтверджує, що людина займається або раніше займалася бізнесом. Також він потрібен для участі в тендері, укладання договору та отримання банківських послуг.

"Раніше, щоб отримати витяг з ЄДР, у підприємця могла піти доба на походи до держустанов, збирання папірців, сплату адмізбору та іншу бюрократію. Ми змінюємо послугу, роблячи її у кілька кліків", – повідомив Федоров.

Він закликав долучатися до бета-тестування, якщо є електронний підпис та займаєтеся або займалися бізнесом раніше.

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Теги: Дія, ЄДР, витяг
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