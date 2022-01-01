Амфетамін, канабіс, марихуана: у трьох волинян вилучили наркотики. ФОТО
Сьогодні, 13:45
У Луцьку оперативники вилучили у 37-річної жительки району зіп-пакет з амфетаміном. Жінка повідомила, що придбала його через мережу Інтернет для власного вживання.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У Володимирському районі співробітники групи реагування патрульної поліції під час огляду автомобіля ВАЗ – 2104 виявили дві скляні банки з канабісом. За кермом транспортного засобу перебував 18-річний житель.
А працівники управління патрульної поліції ТОР знайшли у кишені куртки 22-річного лучанина пакунок з марихуаною.
Усе вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
За цими фактами відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У Володимирському районі співробітники групи реагування патрульної поліції під час огляду автомобіля ВАЗ – 2104 виявили дві скляні банки з канабісом. За кермом транспортного засобу перебував 18-річний житель.
А працівники управління патрульної поліції ТОР знайшли у кишені куртки 22-річного лучанина пакунок з марихуаною.
Усе вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
За цими фактами відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
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