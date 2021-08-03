Збував психотропи: підозрюваний у наркозлочинах волинянин перебуватиме під вартою
Сьогодні, 14:35
За процесуального керівництва прокурорів Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури 41-річному жителю міста Нововолинська повідомлено про підозру у неодноразовому незаконного придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті психотропних речовин.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Упродовж жовтня-листопада 2022 року правоохоронці задокументували факти збуту тричі судимим до цього за вчинення наркозлочинів чоловіком психотропу PVP.
Готові до продажу психотропні речовини виявили та вилучили працівники поліції під час обшуку за місцем його проживання. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Викрито незаконну діяльність громадянина працівниками Управління боротьби з наркозлочинністю в області ДБН Національної поліції України.
Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут психотропних речовин, вчинені за попередньою змовою групою осіб, передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Упродовж жовтня-листопада 2022 року правоохоронці задокументували факти збуту тричі судимим до цього за вчинення наркозлочинів чоловіком психотропу PVP.
Готові до продажу психотропні речовини виявили та вилучили працівники поліції під час обшуку за місцем його проживання. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Викрито незаконну діяльність громадянина працівниками Управління боротьби з наркозлочинністю в області ДБН Національної поліції України.
Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут психотропних речовин, вчинені за попередньою змовою групою осіб, передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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