Водій не впорався з керуванням: повідомили подробиці ДТП на Волині з пасажирським автобусом
Сьогодні, 14:41
Вранці 12 грудня трапилася ДТП за участю двох авто та рейсового автобуса поблизу Торчина, що у Луцькому районі. Як виявилось, водій Mercedes Vito не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автобусом.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Внаслідок - керманич буса отримав легкі тілесні ушкодження, його оглянули лікарі та відпустили додому.
У ДТП більше ніхто не травмувався. На винуватця ДТП складено адмінпротокол за ст. 124 КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Внаслідок - керманич буса отримав легкі тілесні ушкодження, його оглянули лікарі та відпустили додому.
У ДТП більше ніхто не травмувався. На винуватця ДТП складено адмінпротокол за ст. 124 КУпАП.
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