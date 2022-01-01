Водій не впорався з керуванням: повідомили подробиці ДТП на Волині з пасажирським автобусом

Водій не впорався з керуванням: повідомили подробиці ДТП на Волині з пасажирським автобусом
Вранці 12 грудня трапилася ДТП за участю двох авто та рейсового автобуса поблизу Торчина, що у Луцькому районі. Як виявилось, водій Mercedes Vito не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автобусом.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Внаслідок - керманич буса отримав легкі тілесні ушкодження, його оглянули лікарі та відпустили додому.

У ДТП більше ніхто не травмувався. На винуватця ДТП складено адмінпротокол за ст. 124 КУпАП.

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Теги: Волинь, ДТП, автобус, водій
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