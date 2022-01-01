Водій не впорався з керуванням: повідомили подробиці ДТП на Волині з пасажирським автобусом





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Внаслідок - керманич буса отримав легкі тілесні ушкодження, його оглянули лікарі та відпустили додому.



У ДТП більше ніхто не травмувався. На винуватця ДТП складено адмінпротокол за ст. 124 КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці 12 грудня трапилася ДТП за участю двох авто та рейсового автобуса поблизу Торчина, що у Луцькому районі. Як виявилось, водій Mercedes Vito не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автобусом.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Внаслідок - керманич буса отримав легкі тілесні ушкодження, його оглянули лікарі та відпустили додому.У ДТП більше ніхто не травмувався. На винуватця ДТП складено адмінпротокол за ст. 124 КУпАП.

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