Працюють у штатному режимі: ситуація на пунктах пропуску на Волині





Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.







Спільно з дорожними службами та правоохоронними органами за кілька годин вдалося розчистити під'їзні шляхи до пунктів пропуску та повернутися до сталої ритмічності митного оформлення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прикордонні митні пости "Ягодин" та "Устилуг" Волинської митниці працюють у штатному режимі.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці. Затор перед МАПП "Ягодин-Дорогуськ" був зумовлений складними погодними умовами. Рясні снігопади та налипання мокрого снігу на лінії електропередач були у колишньому Любомльському, нині Ковельському районі.Спільно з дорожними службами та правоохоронними органами за кілька годин вдалося розчистити під'їзні шляхи до пунктів пропуску та повернутися до сталої ритмічності митного оформлення.

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