Працюють у штатному режимі: ситуація на пунктах пропуску на Волині
Сьогодні, 15:22
Прикордонні митні пости "Ягодин" та "Устилуг" Волинської митниці працюють у штатному режимі.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Затор перед МАПП "Ягодин-Дорогуськ" був зумовлений складними погодними умовами. Рясні снігопади та налипання мокрого снігу на лінії електропередач були у колишньому Любомльському, нині Ковельському районі.
Спільно з дорожними службами та правоохоронними органами за кілька годин вдалося розчистити під'їзні шляхи до пунктів пропуску та повернутися до сталої ритмічності митного оформлення.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Затор перед МАПП "Ягодин-Дорогуськ" був зумовлений складними погодними умовами. Рясні снігопади та налипання мокрого снігу на лінії електропередач були у колишньому Любомльському, нині Ковельському районі.
Спільно з дорожними службами та правоохоронними органами за кілька годин вдалося розчистити під'їзні шляхи до пунктів пропуску та повернутися до сталої ритмічності митного оформлення.
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