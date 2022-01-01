Працюють у штатному режимі: ситуація на пунктах пропуску на Волині

Працюють у штатному режимі: ситуація на пунктах пропуску на Волині
Прикордонні митні пости "Ягодин" та "Устилуг" Волинської митниці працюють у штатному режимі.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

Затор перед МАПП "Ягодин-Дорогуськ" був зумовлений складними погодними умовами. Рясні снігопади та налипання мокрого снігу на лінії електропередач були у колишньому Любомльському, нині Ковельському районі.

Спільно з дорожними службами та правоохоронними органами за кілька годин вдалося розчистити під'їзні шляхи до пунктів пропуску та повернутися до сталої ритмічності митного оформлення.

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Теги: Волинська митниця
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