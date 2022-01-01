Росіяни обстрілюють Херсон: є загиблі та поранені мирні жителі





Про це пише у Telegram-каналі Ярослав Янушевич.



"Ворог атакував мікрорайон ХБК. На цю хвилину відомо про 7 постраждалих, 2 з них - загинули", - написав він.



Також бригади екстреної медичної допомоги разом із Червоним Хрестом прямують на мікрорайон Острів.



"Кількість постраждалих нині невідома", - додав Янушевич.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У день понеділка, 12 грудня, Херсон опинився під масованим обстрілом російських окупантів. На цю хвилину відомо про 7 постраждалих, 2 загинули.Про це пише у Telegram-каналі голова Херсонської ОВА"Ворог атакував мікрорайон ХБК. На цю хвилину відомо про 7 постраждалих, 2 з них - загинули", - написав він.Також бригади екстреної медичної допомоги разом із Червоним Хрестом прямують на мікрорайон Острів."Кількість постраждалих нині невідома", - додав Янушевич.

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