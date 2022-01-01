Росіяни обстрілюють Херсон: є загиблі та поранені мирні жителі
Сьогодні, 15:52
У день понеділка, 12 грудня, Херсон опинився під масованим обстрілом російських окупантів. На цю хвилину відомо про 7 постраждалих, 2 загинули.
Про це пише у Telegram-каналі голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"Ворог атакував мікрорайон ХБК. На цю хвилину відомо про 7 постраждалих, 2 з них - загинули", - написав він.
Також бригади екстреної медичної допомоги разом із Червоним Хрестом прямують на мікрорайон Острів.
"Кількість постраждалих нині невідома", - додав Янушевич.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише у Telegram-каналі голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"Ворог атакував мікрорайон ХБК. На цю хвилину відомо про 7 постраждалих, 2 з них - загинули", - написав він.
Також бригади екстреної медичної допомоги разом із Червоним Хрестом прямують на мікрорайон Острів.
"Кількість постраждалих нині невідома", - додав Янушевич.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Переводила чере дорогу або витирала одяг: у Луцьку злодійка крала в перехожих ювелірку
Сьогодні, 16:09
Росіяни обстрілюють Херсон: є загиблі та поранені мирні жителі
Сьогодні, 15:52
РФ стягує війська з технікою до українського кордону в Білорусі
Сьогодні, 15:10
Водій не впорався з керуванням: повідомили подробиці ДТП на Волині з пасажирським автобусом
Сьогодні, 14:41
Медіа